Voici quand sortent les PC Nvidia RTX Spark en 2026, c’est pour très bientôt

Microsoft et Nvidia officialisent la date de sortie des premiers PC équipés de la nouvelle puce RTX Spark. Bonne nouvelle pour les plus impatients, il ne va pas falloir attendre longtemps.

La révolution des PC portables et des mini-PC est en marche. Du moins si l’on se fie au discours de Microsoft et Nvidia concernant l’arrivée des ordinateurs équipés d’une puce Nvidia RTX Spark. Même si malgré sa puissance, elle n’est pas destinée aux joueurs, elle a pour objectif de réinventer Windows ARM. La version développée pour les appareils équipés de processeurs à architecture ARM donc, par exemple les puces Snapdragon de Qualcomm.

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À peu près tous les fabricants ont déjà annoncé leur intention de proposer des appareils RTX Spark : Acer, Asus, Dell, MSI, HP, Microsoft, Lenovo… Le point culminant de tout cet engouement est enfin là puisque Microsoft et Nvidia dévoilent une date de sortie officielle. Si vous lisez cet article le jour de sa publication, 2 octobre 2026, vous n’allez pas attendre bien longtemps pour découvrir ces fameux PC.

La date de sortie des premiers PC Nvidia RTX Spark est connue

Les premiers PC Nvidia RTX Spark sortiront le 7 octobre 2026. À cette occasion, un événement sera retransmis en direct sur YouTube ce même jour à 18h45, heure française. Deux configurations seront disponibles pour commencer.

La plus puissante équipera des PC portables et des mini-PC. Rappelons que la puce RTX Spark regroupe les 3 éléments décrits ci-dessous :

Processeur« Grace » 20 cœurs.

GPU RTX 6 144 coeurs CUDA basé sur la micro-architecture Blackwell.

Entre 24 et 128 Go de mémoire RAM LPDDR5X unifiée.

La seconde configuration, moins puissante et uniquement sur PC portables Copilot+, sera la suivante :

Processeur« Grace » 18 cœurs.

GPU RTX 5 120 coeurs CUDA basé sur la micro-architecture Blackwell.

Entre 24 et 32 Go de mémoire RAM LPDDR5X unifiée.

Plus qu’à attendre les informations manquantes, notamment les marchés dans lesquels ces machines seront disponibles au lancement et, surtout, leur prix. Il faut s’attendre à ce que les modèles les moins performants dépassent les 1 500 euros. Les plus puissants avoisineraient les 3 000 euros.