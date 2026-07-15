Avengers Doomsday : voici combien de temps dure le film Marvel

Alors que la sortie d'Avengers Doomsday se rapproche, la longueur totale du film est dévoilée. Choisissez soigneusement votre place dans le cinéma, vous allez y rester pas mal de temps.

L'année 2026 devrait signer le renouveau des films Marvel. En tout cas, c'est ce que les fans espèrent. Après plusieurs titres oubliables et quelques autres sympathiques, sans plus, le retour des Avengers est attendu avec impatience.

Nous sommes encore à plusieurs mois de retrouver Captain America, Spider-Man, les X-Men et consorts aux prises avec le Docteur Fatalis (Doom en version originale), mais ça ne veut pas dire qu'il n'y pas d'information à se mettre sous la dent.

Rien de très croustillant comme des photos de tournage révélant certains objets iconiques cela dit. En l’occurrence, on lève le voile sur la durée d'Avengers : Doomsday. Pratique si vous êtes du genre à prévoir la quantité de popcorn et de boisson en fonction. En ce qui concerne le prochain Marvel, disons qu'il ne va pas falloir voir trop juste.

Combien de temps dure le film Marvel Avengers : Doomsday ?

La source est fiable puisque la durée est inscrite sur les billets qui seront mis en vente la semaine du 20 juillet 2026 aux États-Unis. Ils permettront de voir le film dans les cinémas certifiés Infinity Vision. En résumé une norme mise en place par Disney pour concurrencer l'IMAX. Sur le ticket, on peut lire qu'Avengers : Doomsday durera 165 minutes au total, soit 2 heures et 45 minutes. Notez que ce chiffre peut être amené à évoluer d'ici la sortie, mais de quelques minutes en plus ou en moins seulement.

Lire aussi – Le scénario supposé d’Avengers Secret Wars fuite et les fans sont furieux

Les Studios Marvel prendront donc le temps de poser les bases du nouveau conflit opposant les super-héros au Docteur Fatalis. Cela n'en fait pas le film Avengers le plus long pour autant. Doomsday se situe entre Avengers : Infinity War (149 minutes) et Avengers : Endgame (181 minutes). Précisons que toutes les durées exprimées ici incluent le générique de fin, souvent assez long. Avengers : Doomsday sortira le 16 décembre 2026 en France. Il sera précédé d'Avengers : Endgame Encore le 26 septembre, rediffusion agrémentée de quelques plans inédits.

Source : The Hollywood Reporter


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