Redmi Note 14 4G : la version 256 Go passe à moins de 125 €, et c’est une très bonne affaire

Le Redmi Note 14 4G, dans sa version avec 256 Go de stockage passe sous la barre des 125 €. Ce smartphone répond aux besoins de ceux qui recherchent un smartphone convaincant à un petit prix.

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Sorti l’année dernière, le Redmi Note 14 reste compétitif en 2026 et représente une bonne option pour les petits budgets. AliExpress le propose actuellement à 124 €, avec 256 Go de stockage pour le plaisir des utilisateurs qui stockent une grande quantité de données.

Cette version a été lancée à 249 €, mais elle est affichée à 135 € à l’occasion de l’anniversaire d’AliExpress. Mais vous pouvez faire descendre encore plus le prix grâce au code promo FRASPHD11 qui offre 11 € de réduction supplémentaire. Le smartphone est livré gratuitement depuis la France dans un délai de deux à six jours. Le code promo suit la logique du « premier arrivé, premier servi » est ne devrait pas rester disponible longtemps.

Redmi Note 14 4G 256 Go à 124 € Au lieu de 249 € avec le code FRASPHD11 Aliexpress 124€ Voir l'offre

Un excellent smartphone à petit prix

Malgré son tarif très accessible, le Redmi Note 14 4G est un smartphone intéressant sur le papier. Ses performances sont très correctes, et ce, grâce au processeur MediaTek Helio G99 Ultra qui est ici épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. De quoi profiter d’un usage fluide pour les tâches courantes : navigation web, streaming, réseaux sociaux, et plus encore.

Le Redmi Note 14 4G dispose d’un écran de bonne facture : une dalle AMOLED de 6,67 pouces en définition Full HD. La partie photo se concentre sur l’essentiel : un module principal de 108 MP, épaulé par un capteur macro de 2 MP. À l’avant, on retrouve une caméra selfie de 20 MP.

Pour ce qui est de l’autonomie, le Redmi Note 14 s’appuie sur une batterie de 5500 mAh, compatible avec une charge rapide de 33W. Le smartphone peut tenir jusqu’à deux jours en usage normal. Il dispose également d’une prise jack 3,5 mm, une caractéristique de plus en plus rare sur les smartphones récents.