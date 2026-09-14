La Redmi Pad 2 Pro passe à moins de 180 € : la tablette Xiaomi de 12,1 pouces est à moitié prix

Lancée à 349 €, la Redmi Pad 2 Pro est presque à moitié prix. Cette grande tablette de 12,1 pouces est à seulement 163 € grâce à une double réduction sur AliExpress.

Redmi Pad 2 Pro

La Redmi Pad 2 Pro 6/128 Go est affichée à 183,88 € au lieu de 349 €, son prix conseillé. Un coupon de 20 € valable dès 159 € d’achat fait passer son prix à 163,88 € dans le cadre de la French Week sur AliExpress.

Vous économisez ainsi un peu plus de 170 €, soit une réduction de près 55 % par rapport au tarif demandé à sa sortie en France. L’offre concerne la version Wi-Fi de la tablette, expédiée depuis la France. Elle affiche également le badge Marque+, qui indique qu’AliExpress a vérifié l’authenticité du produit.

Une tablette de 12,1 pouces avec une énorme batterie

Il n’est pas très courant de trouver un écran aussi grand sous les 200 €. La Redmi Pad 2 Pro est équipée d’une dalle LCD de 12,1 pouces avec une définition 2,5K de 2560 x 1600 pixels et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. L’écran est compatible avec le Dolby Vision, et quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos se chargent de la partie audio.

Son autre gros point fort est sa batterie de 12 000 mAh. Elle est compatible avec une recharge de 33 W, mais aussi avec la charge inversée à 27 W pour alimenter ponctuellement un smartphone ou un autre appareil.

La puce Snapdragon 7s Gen 4 et les 6 Go de RAM permettent de profiter d’une expérience fluide. Vous pourrez même jouer dans de bonnes conditions, sans toutefois pousser tous les réglages au maximum sur les titres les plus exigeants. Les 128 Go de stockage sont extensibles avec une carte microSD allant jusqu’à 2 To.

Enfin, la Redmi Pad 2 Pro tourne sous HyperOS et profite de plusieurs fonctions liées à l’écosystème Xiaomi, comme le partage du presse-papiers et la synchronisation avec un smartphone compatible. Le Redmi Smart Pen et le clavier officiel peuvent également être utilisés avec la tablette. Ils ne sont toutefois pas inclus et doivent être achetés séparément.

Voir l’offre sur la Redmi Pad 2 Pro


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