Cette surchauffe inexpliquée d’un Samsung Galaxy S25 FE avait une cause que personne n’avait vue venir

Un Samsung Galaxy S25 FE surchauffait en continu chez son propriétaire tandis que sa batterie se vidait très vite, y compris lorsqu’il était simplement laissé sur un bureau. Les soupçons se sont d’abord portés sur la dernière version de One UI, puis l’enquête a changé de piste. En réalité, l’utilisateur avait lui-même installé l’application responsable.

Lorsqu’un smartphone se met soudainement à perdre sa batterie, beaucoup cherchent d’abord ce qui a changé récemment. Tout désigne alors la mise à jour la plus récente comme coupable idéale. Pourtant, des paramètres de One UI peuvent vider discrètement la batterie des Samsung Galaxy, alors que le correctif se cache souvent dans les réglages et non dans le code du constructeur. Des logiciels tiers peuvent également provoquer ce problème en toute discrétion.

Sur le Samsung Galaxy S25 FE, son propriétaire a décrit précisément ce qui lui arrivait. Dès le titre de son message, il mettait en cause la dernière surcouche du constructeur coréen, alors que la bêta de One UI 9 promet au contraire de mieux gérer l’autonomie. Pourtant, les premiers indices l’ont dirigé ailleurs. Les journaux du système montraient que la messagerie WhatsApp restait active quatorze heures chaque jour et sollicitait le processeur pendant plus de deux heures.

Une réimplémentation des services Google Play faisait fondre la batterie du Samsung Galaxy S25 FE

La messagerie WhatsApp n’était finalement pas responsable. Dans un message publié sur le forum r/Android, l’utilisateur du Samsung Galaxy S25 FE a fini par identifier un autre programme. MicroG tournait sur son téléphone comme une réimplémentation maison des services Google Play. Ce logiciel permet d’installer des versions modifiées de YouTube telles que ReVanced ou Morphe. Comme il fonctionnait en parallèle de la brique authentique, la messagerie croyait communiquer avec le bon interlocuteur.

Lors de chaque contrôle, une requête était envoyée vers cette fausse implémentation puis échouait immédiatement. Sans réponse valable, WhatsApp recommençait encore et encore la synchronisation de ses contacts. Pendant une grande partie de la journée, le processeur du Samsung Galaxy S25 FE restait donc sollicité. Cette activité inutile produisait en permanence de la chaleur. One UI n’avait aucun rôle dans ce comportement.

Trois manipulations ont permis de régler le problème. Une fois MicroG supprimé, l’application fermée et son cache vidé, la consommation a retrouvé un niveau normal. Les appels exécutés en arrière-plan ont alors disparu du Samsung Galaxy S25 FE. L’affaire rappelle une habitude tenace. Beaucoup incriminent une mise à jour récente alors que le véritable responsable se trouve parfois dans le téléphone depuis des mois.