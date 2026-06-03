Galaxy A17 5G : la version 256 Go du smartphone Samsung chute à moins de 180 € (-34 %)

Le Galaxy A17 5G est le modèle idéal pour ceux qui recherchent l’expérience Samsung pour moins de 200 €. Il est actuellement en promotion à 172 € au lieu de 259 €.

Galaxy A17 5G

À moins de 180 €, le Galaxy A17 5G représente une porte d'entrée intéressante dans l'univers Samsung, tout en restant plus abordable que les Galaxy A37 ou Galaxy A57. Au lieu de 259 € dans sa version avec 256 Go de stockage, il est actuellement affiché à 192 € sur AliExpress.

Grâce à la vague de promotions proposées par le site à l’approche de l’été, le code promo PHDFRS20 offre 20 € de réduction supplémentaire. Le smartphone passe ainsi à 172 €, ce qui correspond à une réduction de 34%.

Galaxy A17 5G : l’expérience Samsung à prix mini

Avec le Galaxy A17 5G, Samsung affine une recette qui fonctionne déjà très bien. Le smartphone se concentre sur l’essentiel, sans sacrifier le confort pour les usages basiques du quotidien. On y retrouve un grand écran Super AMOLED de 6,7 pouces en définition Full HD+. Le taux de rafraîchissement de 90 Hz est largement suffisant pour une bonne fluidité en navigation, réseaux sociaux, visionnage de films et séries.

Le Galaxy A17 dispose par ailleurs d’un processeur Exynos 1330, une puce compatible 5G capable d’assurer les tâches du quotidien sans difficulté. La version proposée ici dispose de 256 Go de stockage extensible par carte microSD.

Pour la photo, Samsung propose une configuration à trois capteurs : un module principal de 50 MP accompagné d’un ultra grand-angle de 5 MP et d’un macro de 2 MP pour les photos rapprochées.

C’est une batterie de 5 000 mAh qui alimente l’appareil, ce qui permet d’atteindre facilement la journée d’autonomie. Le smartphone est compatible avec la charge rapide à 25 W. Samsung propose également la certification IP54 contre les éclaboussures d’eau, ainsi qu’une protection Gorilla Glass Victus pour l’écran.

Autre point intéressant : le Galaxy A17 5G est éligible à six générations de mises à jour Android et six années de correctifs de sécurité. Une politique de suivi logiciel généreuse, mais devenue un standard pour les smartphones Samsung.


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