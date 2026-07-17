Le Redmi Note 15 5G perd déjà 44 % sur son prix : la version 256 Go passe sous les 167 €

Le Redmi Note 15 5G n’a que quelques mois, mais son prix est déjà en baisse de plus de 40% grâce à cette offre en cours. Sur AliExpress, la version équipée de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage revient à moins de 167 € avec un code promo.

Redmi Note 15 5g

Dans le cadre des promotions estivales d’AliExpress, le Redmi Note 15 5G est affiché à 186,89 €. Il faut ensuite saisir le code VSFR20 dans le panier pour obtenir 20 € de remise supplémentaire. Le prix final descend ainsi à 166,89 €.

Xiaomi avait lancé cette version à 299,99 € en France en janvier 2026. Vous réalisez donc une économie de 133 €, ce qui représente un peu plus de 44 % de réduction. Ce smartphone reste vendu autour de 300 € chez plusieurs enseignes françaises. À 166,89 €, c’est clairement une bonne affaire.

256 Go et un écran AMOLED 120 Hz

La fiche technique du Redmi Note 15 5G est loin d’être décevante à ce prix. Son écran AMOLED de 6,77 pouces affiche une définition de 2 392 x 1 080 px avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il peut atteindre une luminosité maximale de 3 200 nits, ce qui aide à conserver une bonne lisibilité lorsqu’on utilise le téléphone en plein soleil.

Le Snapdragon 6 Gen 3 se charge de faire tourner l’ensemble. Cette puce gravée en 4 nm assure sans problème un usage quotidien fluide : navigation, vidéo, réseaux sociaux, et même un peu de jeu. Elle est ici accompagnée de 8 Go de RAM et surtout de 256 Go de stockage. Une capacité encore peu courante sur les smartphones vendus à ce niveau de prix.

Pour la partie photo, Xiaomi propose un capteur principal de 108 MP, épaulé par un ultra grand-angle de 8 MP. L’appareil ne remplace pas un modèle haut de gamme en photo, mais il offre largement de quoi immortaliser le quotidien dans de bonnes conditions.

L’autre gros argument du Redmi Note 15 5G se trouve dans sa batterie de 5 520 mAh. Elle est compatible avec la charge rapide à 45 W ainsi que la charge inversée filaire de 18 W, pratique pour dépanner des écouteurs ou un autre appareil. Malgré cette batterie généreuse, le téléphone ne pèse que 178 g et son épaisseur reste limitée à 7,35 mm.

On retrouve aussi deux haut-parleurs, le NFC, un lecteur d’empreintes sous l’écran et une certification IP65 contre la poussière et les éclaboussures.


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