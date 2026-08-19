Google teste une IA capable de déterminer la composition de votre corps en analysant une photo prise avec un smartphone. Les premiers résultats sont très encourageants.

Smartphones et montres connectées sont pour beaucoup des outils de suivis de santé au quotidien. De plus en plus puissants, notamment grâce à l’avènement de l’intelligence artificielle, ces appareils participent même à faire avancer la recherche médicale. Chaque nouveau modèle est l’occasion d’introduire un nouveau capteur ou une nouvelle technologie capable d’aller plus loin dans la mesure des indicateurs de santé. C’est ainsi que la Pixel Watch 5 de Google peut estimer votre résistance à l’insuline par exemple.

Chaque mois, vous obtenez un résumé de comment votre corps à répondu lorsqu’il a été confronté à un pic de sucre. C’est un élément très important pour déterminer les risques de développer un diabète de type 2 notamment. Mais ce n’est pas le seul. La composition corporelle (masse des différents types de graisse, des muscles, des os…) en est un autre. La Galaxy Watch Ultra 2 de Samsung est capable de la mesurer, et Google ne compte pas rester sur la touche à ce niveau-là. Il teste pour cela une technologie appelée PhotoScan.

Google PhotoScan peut déterminer votre composition corporelle à partir d’une photo

Comme son nom l’indique, il s’agit de définir la composition de votre corps via une photo prise avec un smartphone. Google est parti d’un constat : « L’imagerie clinique par DEXA [qui nécessite un scanner dédié, ndlr] fournit les mesures les plus précises de la composition corporelle, mais manque de scalabilité, tandis que les capteurs BIA [analyse d’impédance bioélectrique, ndlr] portables offrent un grand confort d’utilisation, mais se limitent à la mesure du pourcentage de graisse corporelle. »

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PhotoScan est un compromis entre ces deux types d’appareils. Pour développer son système, Google a fait correspondre des photos de personnes prises avec un smartphone avec des scans DEXA. Les équipes y ont ajouté d’autres informations utiles puis traité le tout avec un modèle d’IA. Après essais, « PhotoScan a montré une excellente concordance avec la DEXA » pour le pourcentage de graisse corporelle les indicateurs associés, « ce qui permet d’obtenir une précision proche de celle de la DEXA pour la prédiction de la résistance à l’insuline ».

À ce stade, on ne parle pas encore de commercialisation, mais cela reste très encourageant. Nous nous dirigeons lentement, mais sûrement, vers un futur où un simple smartphone permettra beaucoup de chose en matière de santé : tirer la langue devant son capteur selfie pour détecter des maladies, tousser près du micro pour savoir si vous avez la tuberculose, ou encore laisser l’objectif regarder votre œil afin de deviner votre santé cardiaque.