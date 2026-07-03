Les salariés désobéissent en masse pour utiliser l’IA au travail, au risque d’exposer des données confidentielles

Les entreprises encadrent de plus en plus l'usage de l'intelligence artificielle. Pourtant, leurs salariés contournent joyeusement les règles en douce. Résultat, cette désobéissance ouvre une brèche béante dans la sécurité des données.

ChatGPT
Crédits : 123RF

L'intelligence artificielle s'est imposée dans presque tous les métiers de bureau. Les salariés y voient un moyen rapide de gagner du temps sur leurs tâches quotidiennes. Les directions, elles, peinent à encadrer cette adoption fulgurante. Le rapport qui explique pourquoi l'IA en entreprise ne fonctionne pas vraiment pointait déjà une gouvernance interne défaillante. Beaucoup d'employeurs découvrent trop tard les outils que leurs équipes utilisent au quotidien. Ce flou laisse la porte ouverte à toutes les dérives.

Les patrons redoutent surtout de perdre le contrôle sur les données qui transitent par ces outils. L'IA qui va remplacer les cadres et employés de bureau selon Microsoft nourrit déjà cette inquiétude chez les dirigeants. Un phénomène baptisé shadow AI, ou IA fantôme, cristallise désormais leurs craintes. Le terme désigne l'usage clandestin de logiciels non validés par l'entreprise. Ces pratiques se répandent d'autant plus vite que les solutions officielles déçoivent. Une nouvelle étude en mesure aujourd'hui l'ampleur réelle.

Plus de la moitié des salariés britanniques utilisent une IA interdite au bureau

L'IA fantôme touche une part de salariés nettement plus large que prévu. Selon le rapport From Agentic Risk to Human Wins de KnowBe4, 55 % des employés britanniques admettent utiliser des outils d'IA interdits au travail. Un sur dix reconnaît même y avoir saisi des informations sensibles en connaissance de cause. Côté dirigeants, 58 % des responsables cybersécurité citent ce comportement comme leur premier risque humain. Seuls 16 % estiment que leur organisation gère correctement un usage sûr de la technologie. L'écart entre la perception et la réalité du terrain saute aux yeux.

Le fossé entre les équipes et leur hiérarchie explique en partie cette dérive. Près de 27 % des salariés vont chercher leurs propres outils faute de solutions adaptées en interne. La montée des agents autonomes aggrave encore le tableau. Environ 19 % des organisations rapportent déjà des logiciels qui agissent seuls, avec très peu de supervision humaine. Ce manque de garde-fous transforme chaque usage clandestin en fuite potentielle. Reste désormais aux entreprises à combler ce vide béant avant que le prochain incident ne les rattrape.


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