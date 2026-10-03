Google Pixel 10a : ce code promo fait tomber son prix à moins de 370 € (-33%)

Le Pixel 10a devient bien plus accessible grâce à une double promo. Le smartphone de Google revient à 368 € au lieu de 549 €.

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Vous souhaitez passer à un smartphone Google ? Ou vous disposez d’un ancien modèle et souhaitez passer à une version plus récente ? Avec un budget de moins de 400 €, le Pixel 10a fait partie des smartphones à avoir dans le viseur pendant le Local Day d’AliExpress.

Lancé en mars 2026 à 549 €, il bénéficie actuellement d’une réduction qui ramène son prix sous les 370 €. Le smartphone est affiché à 413,31 €, mais après l’avoir ajouté au panier, saisissez le code promo PHD45 pour obtenir 45 € de réduction en plus. Vous économisez au total 180,69 €, soit près de 33 % de réduction. Le smartphone passe au final à 368,31 € très exactement.

Le produit est livré depuis la France, sans frais de port donc. Il bénéficie également du badge Marque+, associé à l’engagement d’authenticité d’AliExpress.

Pixel 10a : l’essentiel du Pixel 10 pour un prix nettement inférieur

Le Pixel 10 a dispose d’un écran de 6,3 pouces, qui est relativement compact pour les formats proposés de nos jours. C’est une dalle OLED avec un taux de rafraîchissement qui varie de 60 à 120 Hz. Sa luminosité maximale est de 3 000 nits, ce qui facilite la lecture à l’extérieur. Google le protège par du Gorilla Glass 7i et le téléphone bénéficie d’une certification IP68. Il est ainsi résistant à l’eau et à la poussière.

Si vous comptez garder votre smartphone plusieurs années, vous pouvez vous réjouir du fait que Google prévoit sept ans de mises à jour, aussi bien pour Android que pour les correctifs de sécurité, sans oublier les nouveautés déployées via le programme Pixel Drop.

Le Pixel 10a dispose d’une puce Tensor G4 accompagnée de 8 Go de RAM. C’est un processeur performant qui couvrira avec confort les usages du quotidien. Le smartphone embarque un capteur principal de 48 MP et un ultra grand-angle de 13 MP. Les selfies sont assurés par un autre capteur de 13 MP.

Enfin, sa batterie de 5 100 mAh offre plus de 30 heures d’autonomie selon Google. La recharge filaire est d’une puissance de 30 W. Vous pouvez aussi utiliser un chargeur sans fil : cette possibilité est bien offerte par le Pixel 10a.