Windows 11 : cette mise à jour va enfin corriger plusieurs problèmes gênants

Les participants au programme Insiders de Windows 11 peuvent d’ores et déjà profiter de nouveaux builds plus que bienvenus. Ces derniers améliorent, entre autres, certains temps de chargement, tout en corrigeant quelques bugs.

Windows 11
Crédits : Unsplash

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en termes de mises à jour, Microsoft est loin d’être avare. Et, si un service essentiel à leur déploiement s’est mis à tourner au ralenti sur PC, cela n’empêche pas la firme de Redmond de rafraîchir régulièrement son dernier système d’exploitation. Le mois dernier, Microsoft ramenait sur Windows 11 une option très regrettée de son prédécesseur, Windows 10.

Par ailleurs, le géant de l’informatique a récemment permis aux machines les moins puissantes de fonctionner plus rapidement sous Windows 11. Ainsi, les PC avec 8 Go de RAM démarreront plus vite et seront plus performants. Et Microsoft ne compte visiblement pas s’arrêter en si bon chemin.

En effet, la nouvelle mise à jour majeure, baptisée 26H2, est enfin là. Et les builds 26220.9587 et 29680.1000 sont maintenant disponibles pour les participants du programme Insiders. Et celles-ci s’accompagnent de bon nombre d’améliorations.

Windows 11 : Microsoft corrige un problème audio redoutable

Tout d’abord, Microsoft améliore les performances de certaines options. Parmi celles-ci, on retrouve notamment la fonction Paramètres, pour laquelle la firme de Redmond promet une « amélioration des performances ». En d’autres termes, celle-ci devrait donc être plus rapide, en réduisant certains temps de chargement.

Par ailleurs, Microsoft cherche à améliorer l’expérience de ses testeurs du programme Insiders. Ces derniers sont par exemple en mesure d’épingler leurs applications préférées dans la fenêtre de partage de Windows. De plus, la récupération dans le cloud bénéficie, elle aussi, d’une meilleure accessibilité.

Côté bugs, Microsoft tente également de résoudre certains problèmes. L’un d’entre eux est, paradoxalement, intervenu suite à une autre mise à jour. Celui-ci, qui affectait certains périphériques USB Audio Class 1.0, cassait complètement l’audio de Windows 11. Via ces deux nouveaux builds, le problème devrait maintenant être corrigé.

Enfin, le géant de la tech s’attaque à un problème pouvant entraîner une baisse notable des performances chez certains utilisateurs de Windows 11. Par ailleurs, Microsoft confirme l’existence d’un problème d’écran vert sur certaines machines virtuelles VMware. Celui-ci devrait donc bientôt être corrigé, via une future mise à jour…


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