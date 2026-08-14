WhatsApp peut utiliser l’IA pour détecter les messages d’arnaque maintenant

Meta dote sa messagerie WhatsApp d’un système IA censé détecter si un message est en réalité une tentative de vous escroquer. Optionnelle, la fonctionnalité est en cours de test.

WhatsApp
Crédits : 123RF

Avec ses 3 milliards d’utilisateurs dans le monde, la messagerie instantanée WhatsApp est sans surprise une plateforme privilégiée par les cybercriminels. Vous avez peut-être déjà reçu un message en provenance d’un numéro que vous ne connaissez pas vous proposant une combine infaillible pour vous faire de l’argent, généralement via les cryptomonnaies. Ou bien un message ressemblant à une offre d’emploi pour une vraie entreprise, mais qui n’est qu’une tentative de vous escroquer.

Généralement, le simple bon sens suffit à comprendre à quoi l’on a affaire. Le problème, c’est que tout le monde ne fait pas attention. Aux États-Unis, la Federal Trade Commission (FTC), indique qu’en 2025, l’équivalent de 425 millions de dollars a été perdu par les victimes d’arnaques sur WhatsApp. Pour réduire cette somme colossale, Meta décide d’implémenter une nouvelle fonctionnalité dans l’application : la détection de message suspect grâce à l’intelligence artificielle.

WhatsApp peut dire si un message est potentiellement une escroquerie

La fonction est optionnelle. Si elle est activée, tout se passe sur l’appareil de l’utilisateur. L’IA est entraînée pour reconnaître les signes d’une arnaque, que ce soit dans la structure de la conversation ou le langage utilisé. Meta s’est servi pour cela des rapports envoyés par les utilisateurs. En cas d’identification d’un message potentiellement dangereux, un avertissement apparaît directement dans la conversation. Uniquement de votre côté, le possible escroc ne le voit pas.

Lire aussi – Si votre compte WhatsApp a été suspendu sans raison, voici ce qui s’est réellement passé

Vous avez ensuite 2 choix : bloquer la personne et envoyer un rapport à Meta, ou continuer la conversation. Il est également possible d’indiquer que cette dernière a été faussement détectée comme frauduleuse, auquel cas l’avertissement ne réapparaîtra plus. À ce moment-là, vous pouvez si vous le souhaitez envoyer les 5 derniers messages à Meta afin que la firme améliore son système.

La firme précise qu’« aucun contenu de message ne quitte l’appareil de l’utilisateur à des fins de classification » et que rien n’est « automatiquement signalé à WhatsApp, à Meta ou à qui que ce soit d’autre ». Pour le moment, la fonctionnalité est déployée en bêta à un nombre limité d’utilisateurs.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

La pire faille de sécurité de Windows 11 se cache peut-être dans votre barrette de RAM

Les barrettes de mémoire vive passent pour un composant sans histoire. Des chercheurs viennent de démontrer le contraire. En modifiant une simple information qu’elles transmettent au système, ils ont fait…

AliExpress empile les réductions avant la rentrée : les meilleures offres à saisir

AliExpress lance une nouvelle opération à partir du 17 août, dans le cadre de ses promotions pré-rentrée. Vous pouvez déjà préparer votre panier. Le site proposera de fortes remises sur…

Honor lance le Robot Phone, un smartphone avec gimbal intégré

Le Honor Robot Phone est un nouveau modèle de smartphone équipé d’un stabilisateur gimbal. Une nouvelle référence de la vidéo mobile ? Honor tease son Robot Phone depuis des mois,…

Que savent ChatGPT et Claude à votre sujet ? Proton vous donne la réponse

Les assistants IA sont devenus des compagnons essentiels du quotidien. Chaque conversation menée avec eux leur permet d’en apprendre plus sur nous, Proton nous aide à savoir à quel point…

Eclipse totale : après celle du 12 août, une autre arrive très bientôt. Voici la date à cocher dans votre agenda

Après l’éclipse solaire totale de 2026, nous attendent une autre éclipse totale encore plus longue en 2027, puis une éclipse annulaire en 2028. Nous venons d’assister à la première éclipse…

Pixel 11 : en cas de pépin, vous pourrez faire réparer votre smartphone pendant de longues années

Google assure la disponibilité des pièces détachées de ses smartphones Pixel 11 pendant 7 ans, soit la même durée que pour le support logiciel. On garde notre smartphone de plus…

Amazon divise par deux le prix de la JBL Charge 5 : l’enceinte passe sous la barre des 100 €

Amazon propose en ce moment la JBL Charge 5 à moitié prix. L’enceinte Bluetooth passe à 99,99 € au lieu de 199,99 €, soit un très bon prix pour ce…

Arnaque SIM swap : 4 ans de bataille judiciaire pour se faire rembourser 17 000 € par Free Mobile et BNP Paribas

Il aura fallu 4 ans à une victime de SIM swap et à sa famille ayant hérité du dossier après son décès pour faire plier Free Mobile et BNP Paribas….

Samsung renonce à la nouveauté photo qu’Apple s’apprête à dégainer sur l’iPhone 18 Pro

Les Galaxy S27 devaient enfin rattraper leur retard sur un point précis de la photo. Samsung a finalement choisi de faire machine arrière. Le calendrier tombe très mal face à…

Eclipse du 12 août : elle était visible à 100 % en bas de chez moi, voici ce que j’en ai retenu

Nous avons eu la chance de pouvoir observer l’éclipse totale de Soleil depuis l’Espagne ce 12 août 2026. Une expérience inoubliable. On en parle depuis des semaines, la fameuse éclipse…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.