Meta dote sa messagerie WhatsApp d’un système IA censé détecter si un message est en réalité une tentative de vous escroquer. Optionnelle, la fonctionnalité est en cours de test.

Avec ses 3 milliards d’utilisateurs dans le monde, la messagerie instantanée WhatsApp est sans surprise une plateforme privilégiée par les cybercriminels. Vous avez peut-être déjà reçu un message en provenance d’un numéro que vous ne connaissez pas vous proposant une combine infaillible pour vous faire de l’argent, généralement via les cryptomonnaies. Ou bien un message ressemblant à une offre d’emploi pour une vraie entreprise, mais qui n’est qu’une tentative de vous escroquer.

Généralement, le simple bon sens suffit à comprendre à quoi l’on a affaire. Le problème, c’est que tout le monde ne fait pas attention. Aux États-Unis, la Federal Trade Commission (FTC), indique qu’en 2025, l’équivalent de 425 millions de dollars a été perdu par les victimes d’arnaques sur WhatsApp. Pour réduire cette somme colossale, Meta décide d’implémenter une nouvelle fonctionnalité dans l’application : la détection de message suspect grâce à l’intelligence artificielle.

WhatsApp peut dire si un message est potentiellement une escroquerie

La fonction est optionnelle. Si elle est activée, tout se passe sur l’appareil de l’utilisateur. L’IA est entraînée pour reconnaître les signes d’une arnaque, que ce soit dans la structure de la conversation ou le langage utilisé. Meta s’est servi pour cela des rapports envoyés par les utilisateurs. En cas d’identification d’un message potentiellement dangereux, un avertissement apparaît directement dans la conversation. Uniquement de votre côté, le possible escroc ne le voit pas.

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Vous avez ensuite 2 choix : bloquer la personne et envoyer un rapport à Meta, ou continuer la conversation. Il est également possible d’indiquer que cette dernière a été faussement détectée comme frauduleuse, auquel cas l’avertissement ne réapparaîtra plus. À ce moment-là, vous pouvez si vous le souhaitez envoyer les 5 derniers messages à Meta afin que la firme améliore son système.

La firme précise qu’« aucun contenu de message ne quitte l’appareil de l’utilisateur à des fins de classification » et que rien n’est « automatiquement signalé à WhatsApp, à Meta ou à qui que ce soit d’autre ». Pour le moment, la fonctionnalité est déployée en bêta à un nombre limité d’utilisateurs.