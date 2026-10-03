Chrome sur Android : Google ajoute une barrière avant le remplissage automatique

Google est en train de tester une nouvelle fonctionnalité pour son navigateur Chrome fonctionnant sous Android. Celle-ci exige une vérification biométrique avant tout remplissage automatique des mots de passe.

Le temps des mots de passe perdus et/ou oubliés semble être définitivement révolu. En effet, l’heure est au remplissage automatique pour de nombreux utilisateurs. Ces derniers peuvent utiliser des gestionnaires de mots de passe centralisés, tels que Dashlane, dont certains comptes ont récemment été piratés. Et pourtant, le remplissage automatique lui-même semble avoir fait son temps, et notamment sous Android.

En effet, le système d’exploitation pour smartphones de Google est en train de supprimer vos mots de passe au profit des Passkeys. Toutefois, ces derniers viennent de perdre leur réputation d’invulnérabilité, des chercheurs ayant pu démontrer trois façons de les détourner sur Windows.

Quoi qu’il en soit, certains utilisateurs se contentent d’utiliser le célèbre Google Password Manager de Chrome. Celui-ci permet, comme son nom l’indique, de gérer vos mots de passe et de les remplir automatiquement lors d’une connexion. Dans la dernière version 157.0.8083.0 de Chrome Canary, les utilisateurs Android ont pu apercevoir une nouvelle fonction de sécurité, baptisée « Biometric reauth for password filling ».

Quand la vérification biométrique pose problème

Une fois activée en passant par chrome://flags, cette option ajoute une vérification biométrique obligatoire avant de pouvoir bénéficier du remplissage automatique des mots de passe. Il peut s’agir d’une empreinte digitale ou d’une autre méthode d’authentification.

Cette nouvelle fonctionnalité remonterait à 2024. À l’époque, la firme de Mountain View aurait commencé son développement, avant de l’ajouter dans les versions Dev et Canary de Chrome l’année suivante. Toutefois, son déploiement généralisé n’a jamais eu lieu.

Et pour cause : la vérification biométrique peut parfois poser problème. Les pirates sont en effet en mesure de voler votre visage pour déverrouiller toutes vos applications sensibles. Par ailleurs, sous Windows 10 et 11, le lecteur d’empreinte est loin d’être infaillible.

Et, parfois, la vérification biométrique est en mesure de créer la polémique. On pense ici à Discord, qui met en place cette technologie pour vérifier l’âge de ses utilisateurs. Malheureusement, cette annonce a provoqué un départ massif des gamers. Et pour cause : les selfies vidéo pour vérifier son âge seront traités par un tiers.