Windows 11 : vos jeux vont enfin se charger plus vite grâce à cette nouveauté

Les joueurs PC les plus exigeants vont être aux anges. En effet, Microsoft optimise son dernier système d’exploitation, Windows 11, dans le but de réduire les temps de chargement et les saccades en jeu.

Dans l’univers du gaming, le monde se divise en trois catégories. On retrouve tout d’abord les joueurs consoles, Xbox Series X/S ou PlayStation 5. On compte ensuite les joueurs « portables », qui peuvent profiter des meilleurs smartphones gaming, ou encore des Nintendo Switch 2 et autres Steam Deck. Mais c’est sans compter les joueurs PC. En effet, si Linux fait tourner les jeux récents mieux que Windows 11, cela n’empêche pas le système d’exploitation de Microsoft d’être largement utilisé dans ce domaine.

D’ailleurs, dès 2023, un tiers des gamers étaient déjà passés sur Windows 11. Et, bonne nouvelle, il semblerait que le géant de l’informatique en ait conscience. En effet, Microsoft optimise régulièrement sa technologie pour permettre une expérience optimale. Le mois dernier, la firme de Redmond annonçait par exemple de meilleures performances pour les PC limités à 8 Go de RAM. Mais ce n’est pas tout.

En avril dernier, Windows 11 se transformait en console Xbox grâce à ce mode caché. Mais cette fois, le géant de la tech compte optimiser le système lui-même, afin de rendre le jeu vidéo sur Windows 11 encore plus performant. Et la méthode est plutôt simple.

Windows 11 : moins de temps de chargement et plus de fluidité en jeu

En effet, Microsoft se contente d’étendre la compatibilité de son système Advanced Shader Delivery (ASD). Celui-ci est désormais en mesure de prendre en charge les GPU Intel, NVIDIA et Qualcomm. Jusqu’à présent, l’ASD était limité aux GPU AMD utilisant l’architecture RDNA.

Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que les résultats devraient se faire rapidement ressentir. Grâce à cette nouvelle compatibilité, le PC est capable de fournir des shaders précompilés, ce qui permet de réduire considérablement le temps d’attente lors du premier lancement de certains titres vidéoludiques.

Microsoft explique que cette nouveauté « réduit la quantité de travail liée aux shaders que le processeur du joueur doit effectuer au démarrage du jeu ». Mais ce n’est pas tout. En effet, en optimisant la compilation des shaders au cours d’une partie, Windows 11 permet également d’éviter certaines saccades particulièrement frustrantes.

Source : NeoWin