GTA 6 va repousser toutes les limites, le classement PEGI 18+ ne laisse aucun doute

Comme tout bon opus de la saga Grand Theft Auto, le prochain titre de Rockstar devrait faire la part belle aux excès en tout genre. Le classement PEGI 18+ de GTA 6 nous en donne un avant-goût.

GTA 6 collier

Depuis la sortie du premier volet de la franchise à la fin des années 90, Grand Theft Auto jouit d’une réputation plutôt sulfureuse. Le jeu en monde ouvert permet une grande liberté d’action, poussée à son apogée en 2004 avec GTA San Andreas. Le jeu permet d’explorer une carte immense, allant des montagnes à la plage, en passant par le désert américain. Et GTA 6, dont la sortie est imminente, n’échappe pas à la règle.

En effet, la carte du jeu, qui a fuité le mois dernier, semble immense. Les joueurs pourront donc arpenter une Floride fictive en toute liberté. Mais dans GTA, qui dit liberté, dit aussi certains excès. Certains joueurs n’hésiteront pas à engager des fusillades en pleine rue, avant de se lancer dans une course-poursuite avec la police.

Depuis GTA III, l’ensemble des opus de la saga sont classés PEGI 18. Ce sera très probablement le cas de Grand Theft Auto 6, dont la classification est apparue en ligne avant de disparaître. Et pour cause : dans la description de cette dernière, on pouvait constater que Rockstar se prépare à repousser toutes les limites.

GTA 6 : sexe, drogue et rock’n’roll

Commençons par les scènes sexuelles. Dans d’autres jeux GTA, les joueurs pouvaient déjà se payer les services d’une travailleuse du sexe virtuelle, ou contempler les performances d’une strip-teaseuse. Il n’est donc guère étonnant d’apprendre que GTA 6 perpétue cette « tradition ».

Lire aussi – GTA 6 : pour pousser le réalisme encore plus loin, Rockstar a implémenté le système météo le plus complexe de l’histoire

« Le jeu comporte également des thèmes sexuels prononcés, notamment de la nudité, des scènes de rapports sexuels et, occasionnellement, des scènes mettant en scène des fétichismes sexuels », peut-on lire dans la description. « Dans différentes boîtes de nuit, le joueur peut également payer pour des danses privées, durant lesquelles le jeu permet au joueur de placer ses mains sur la poitrine et les fesses des danseuses. »

Mais ce n’est pas tout. En effet, Rockstar pousse, sans mauvais jeu de mots, le vice encore plus loin avec… la consommation de drogues. Et, visiblement, celle-ci sera bien plus qu’occasionnelle. « La consommation de drogues est fréquente et importante, le joueur pouvant consommer des drogues avec d’autres personnages et utiliser des substances illégales directement depuis son inventaire », poursuit la classification PEGI 18+. « Plus particulièrement, de la cocaïne peut être transportée par le joueur et être sniffée directement depuis sa main à tout moment. »

La sortie de GTA 6 est fixée au 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S

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