Vous avez du mal à détecter une image générée par l’IA ? Google va encore compliquer les choses

Détecter une image générée par l’IA pourrait devenir bien plus difficile sur Google. La firme de Mountain View vous donne en effet la possibilité de supprimer les marquages IA de son IA Gemini.

Quelques années plus tôt, distinguer une image générée par l’IA d’une vraie photo était plutôt simple. En effet, l’IA avait tendance à faire de nombreuses erreurs. Doigts en trop, visages déformés, inscriptions tronquées : les erreurs typiques d’un générateur d’images d’IA ne manquaient pas. Mais les choses évoluent vite, très vite. Ainsi, en 2026, les générateurs d’images d’IA sont de plus en plus performants, à tel point que distinguer le vrai du faux devient de plus en plus difficile.

Et cette évolution peut causer certains problèmes. On pense notamment aux tristement célèbres deepfakes, qui utilisent l’intelligence artificielle pour générer des imitations plus vraies que nature. Une vidéo générée par IA sert par exemple à piéger les victimes et à voler leurs identifiants. Et, si créer un deepfake vous enverra bientôt en prison pour longtemps, des solutions bien plus légères existent.

Images générées par l’IA : une détection toujours plus difficile

On pense ici aux inscriptions en filigrane, ou « watermark ». Celles-ci permettent d’identifier facilement du contenu généré par l’intelligence artificielle. Chez Google, par exemple, les contenus générés par des modèles tels que Nano Banana et Omni sont automatiquement accompagnés d’un petit logo en forme d’étincelle, marquant ainsi des images générées par la machine.

We’re striking a balance here between creative control and safety: while the visible watermarks are now optional, invisible SynthID watermarks and C2PA metadata are still being used for transparency. So you can still use Gemini or Search to see if an image was AI-generated.… — Josh Woodward (@joshwoodward) August 14, 2026

Et les choses ne sont pas nouvelles. En effet, dès 2023, Google lançait un filigrane pour identifier les images créées par IA. Par la suite, Google Photos s’est mis à marquer les images retouchées par l’IA avec un filigrane secret.

Mais les choses vont bientôt changer. En effet, la firme de Mountain View s’apprête à vous donner la possibilité de supprimer les filigranes visibles des images, vidéos et musiques générées par ses multiples outils d’IA. Suite à cette mise à jour, l’identification visible des contenus d’IA sera donc purement facultative.

Il est toutefois important de noter que chez Google, les contenus générés resteront identifiés. En effet, des filigranes invisibles SynthID, accompagnés par des métadonnées de type C2PA, resteront en place. Nous vous proposons par ailleurs de faire ce test, qui permet de savoir si vous êtes capables de détecter une image générée par l’IA par vos propres moyens.