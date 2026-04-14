Microsoft veut transformer Copilot en agent IA autonome 24h/24, mais sa stratégie n’est pas sans risque

Microsoft semble prêt à passer à la vitesse supérieure pour transformer Copilot en véritable agent IA. Pour ce faire, la firme de Redmond développerait pour son assistant IA de nouvelles fonctionnalités inspirées d’OpenClaw – ce qui n’est pas sans inquiéter.

L’heure n’est plus seulement à l’essor de l’intelligence artificielle : nous sommes aujourd’hui pleinement entrés dans l’ère de l’IA agentique. Et la tendance ne semble pas près de s’inverser, les grands acteurs de la tech ayant décrété que l’avenir de leurs produits serait agentique.

C’est le cas de Google avec Gemini – en témoigne l’une de ses fonctionnalités en cours de développement qui lui permettra de contrôler les applications des smartphones Android –, mais également de Microsoft. Et il semble que le géant de Redmond s’apprête à mettre les bouchées doubles pour s’imposer dans la course à l’IA agentique – et ce malgré les avertissements qui s’accumulent autour de cette technologie.

Microsoft développerait de nouvelles fonctions agentiques pour Copilot inspirées d’OpenClaw

Microsoft voudrait transformer Microsoft 365 Copilot de sorte qu’il puisse « fonctionner de manière autonome 24h/24 » et effectuer des tâches pour le compte des utilisateurs. Dans l’idée, ce Copilot agentique pourrait suggérer quotidiennement une liste de tâches à son utilisateur, mais également surveiller son calendrier et sa boîte mail Outlook.

Pour ce faire, le géant de la tech explorerait la possibilité d’implémenter au sein de son assistant IA des fonctionnalités de type OpenClaw, selon un rapport de The Information. Pour rappel, OpenClaw – initialement baptisé Clawdbot puis Moltbook – est une plateforme d’agents IA open source tournant en local et présentée comme « l’IA qui passe vraiment à l’action ».

Ce projet fascine autant qu’il inquiète – surtout quand une étude menée par le Center for Long-Term Resilience (CLTR) alerte sur le fait que les agents IA commencent à se rebeller et que des outils conçus pour faire sauter leurs garde-fous sont développés.

Mais Microsoft serait convaincu de sa capacité à intégrer des fonctionnalités de type OpenClaw plus « sûres » – notamment en développant des rôles spécifiques afin de compartimenter les autorisations. Cette initiative permettrait à la firme de Redmond de reprendre la main sur ce domaine – et ainsi récupérer certains clients. En effet, Anthropic a récemment renforcé l’intégration de Claude au sein des services de Microsoft 365.

Selon nos confrères, nous devrions en savoir davantage sur ce projet de fonctionnalités agentiques de type OpenClaw intégrées à Copilot lors de la prochaine conférence Build de Microsoft, prévue pour le 2 juin prochain.