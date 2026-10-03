Plus de 286 € de réduction sur le Ryzen 7 7800X3D (-56%) grâce à deux remises cumulables

Le Ryzen 7 7800X3D passe à moins de 225 €. Le prix du processeur AMD est en baisse de près de 300 €. C’est le bon moment pour l’acheter si vous recherchez un modèle performant pour votre configuration gaming.

Ryzen 7 7800X3D

Le Ryzen 7 7800X3D est à moins de 225 € sur AliExpress dans le cadre de sa campagne Local Day au lieu de 509,99 € à son lancement. L’économie à réaliser par rapport au prix de référence est donc de 286 €, ce qui correspond à environ 56% de remise. Notez que le processeur est affiché à 253,83 €, ce qui est déjà bien en dessous du prix normal, mais vous pouvez encore saisir le code PHD30 au panier pour profiter d’une remise supplémentaire de 30 €. Le produit est livré gratuitement depuis la France, en moins de 5 jours. Aucun frais supplémentaire à prévoir donc pour le recevoir jusqu’à chez vous.

Ryzen 7 7800X3D : un énorme cache pour vos jeux

La technologie 3D V-Cache d’AMD fait la particularité de ce processeur. Elle lui permet de disposer de 96 Mo de cache L3. Cette mémoire garde suffisamment de données à proximité des cœurs pour limiter les accès à la RAM. Les jeux qui en tirent parti peuvent ainsi gagner en performances.

Le Ryzen 7 7800X3D utilise par ailleurs l’architecture Zen 4, avec 8 cœurs et 16 threads. Il dispose d’une fréquence de base est de 4,2 GHz et peut monter jusqu’à 5 GHz en boost. Vous avez donc de quoi jouer, mais aussi utiliser votre PC pour du multitâche sans atteindre facilement les limites du CPU.

Ce modèle utilise le socket AM5 et fonctionne avec de la mémoire DDR5. Si votre configuration actuelle est en AM4, il faudra prévoir le remplacement de ces composants pour l’installer.

Enfin, aucun système de refroidissement n’est fourni. Il faut donc disposer d’un ventirad ou d’un refroidissement liquide compatible, ou en ajouter un à votre liste d’achats.


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