Pixel Watch 5 : moins de latence, plus de cerveau, Google sort la montre connectée la plus aiguisée du tiroir

Avec sa Pixel Watch 5, Google affine sa formule de montre connectée en misant massivement sur l’intelligence artificielle embarquée, une géolocalisation d’une meilleure précision et des fonctions de suivi médical préventif.

google pixel watch 5 coloris

Google poursuit sa conquête du marché des objets connectés avec le lancement de sa cinquième génération de montre intelligente : la Pixel Watch 5. Fini le temps où les montres connectées se contentaient de compter vos pas et d’afficher vos SMS avec un léger temps de retard.

Avec cette nouvelle mouture déclinée en deux tailles (41 mm et 45 mm), le géant de Mountain View tente de rafraîchir sa gamme, en intégrant notamment Wear OS 7.0 et en offrant une réactivité optimisée via une mémoire vive plus conséquente et une puce Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated, flanquée d’un coprocesseur Cortex-M55.

google pixel watch 5 sur un bras

Quoi de neuf côté matériel ?

Le boîtier, conçu à partir d’aluminium 100 % recyclé, abrite un écran AMOLED LTPO Actua 360 capable d’offrir une luminosité maximale impressionnante de 3 000 nits, tout en sachant descendre à 1 nit en mode “Always-on” pour préserver vos yeux (et votre batterie) dans le noir.

Côté autonomie et praticité, la montre marque également des points. Le modèle de 41 mm embarque une batterie de 332 mAh, ce qui lui permet de tenir jusqu’à 30 heures avec écran toujours allumé (et 48 heures en mode économie d’énergie). La version 45 mm, quant à elle, monte à 465 mAh pour 40 heures d’autonomie standard et jusqu’à 72 heures en mode économie d’énergie.

google pixel watch 5 sur en mode fitness

Et si vous êtes du genre étourdi le matin, la recharge rapide permet de récupérer 50 % de jus en seulement 15 minutes sur le petit modèle. Autant dire que les excuses pour arriver en retard au bureau sous prétexte que votre montre chargeait tombent définitivement à l’eau. Dernière bonne nouvelle : le chargeur rapide de la Pixel Watch 5 (vendu séparément) est compatible avec la Pixel Watch 4. Tout comme les bracelets sont interchangeables entre la Watch 5 (41 mm), la Watch 4 (41 mm), la Watch 3 (41 mm), la Watch 2 et la Watch.

Gemini Intelligence et un GPS taillé pour faire de l’ombre aux cadors du genre

L’une des plus grosses évolutions de cette Pixel Watch 5 réside dans l’intégration native de Gemini Intelligence. L’IA de Google ne se contente plus de répondre à vos questions sur la météo : elle devient proactive. Grâce aux raccourcis gestuels à une main et aux nouveaux gestes “one-tap”, passer un appel d’urgence à la baby-sitter ou lancer un itinéraire se fait en un clin d’œil. Le widget dynamique “At a glance” s’enrichit également d’informations contextuelles précieuses, comme le décompte exact du nombre d’arrêts de bus restant avant votre destination. Côté personnalisation, Google propose deux nouveaux cadrans natifs ainsi qu’un outil de génération de cadrans par IA pour renouveler votre style au quotidien.

google pixel watch 5 en mode repos

Les amateurs d’activités en plein air ne sont pas en reste. La Pixel Watch 5 intègre un GPS double fréquence d’une précision chirurgicale. En combinant les réseaux GPS, Galileo, Glonass, Beidou et QZSS, la montre parvient à éliminer les interférences atmosphériques et les erreurs d’écho liées aux immeubles ou aux dénivelés. Selon les données avancées, cette cartographie haute précision surpasse même des références historiques du marché comme l’Apple Watch Ultra 3 ou la Garmin Fenix 8 Pro. Pour la sécurité lors des expéditions isolées, la montre intègre également la communication SOS par satellite.

google pixel watch 5

Health Guardian : quand l’IA prend le pouls de votre métabolisme

En matière de santé, Google passe à la vitesse supérieure avec le programme “Health Guardian”. Sans ajouter de capteurs physiques ni nécessiter de brassard gonflable ou de prise de sang, la Pixel Watch 5 est capable d’estimer vos tendances de pression sanguine et de résistance à l’insuline. Comment ? En analysant en arrière-plan les microvariations de l’onde de pouls via ses capteurs optiques et en croisant ces données avec votre activité, votre stress et la façon dont votre corps gère son énergie au quotidien. Vous recevez ainsi un bilan mensuel contextualisé le premier du mois, idéal pour ajuster vos habitudes de vie avant que les petits dérèglements ne deviennent de vrais soucis.

google pixel watch 5 resistance eau

Le suivi du sommeil et de la forme bénéficie également du Google Health AI Coach. Ce coach virtuel analyse la qualité globale de votre récupération, vos cycles de sommeil et votre respiration. Petite attention fort sympathique pour les amateurs de podcasts ou de livres audio au lit : la montre détecte le moment exact où vous sombrez dans les bras de Morphée pour mettre la lecture en pause automatiquement. Enfin, la montre fait office de véritable ange gardien en intégrant la détection de perte de pouls, ainsi que la détection d’urgence respiratoire, deux fonctions capables de contacter automatiquement les secours si vous devenez inconscient ou si une détresse respiratoire aiguë est identifiée.

Prix et disponibilité de la Pixel Watch 5

Les tarifs de la Pixel Watch 5 pour la France sont les suivants :

  • Pixel Watch 5 (41 mm) Wi-Fi : 419 €
  • Pixel Watch 5 (41 mm) 4G LTE : 519 €
  • Pixel Watch 5 (45 mm) Wi-Fi : 449 €
  • Pixel Watch 5 (45 mm) 4G LTE : 549 €

Vous l’aurez peut-être remarqué, les différents modèles de la montre subissent une petite hausse de prix. À titre de comparaison, la Pixel Watch 4 en 41 mm et en Wi-Fi était affichée à 399 € l’an passé. La crise de la RAM est passée par là.

Quant aux différents coloris disponibles, en voici la liste complète :

● Noir volcanique / Noir mat
● Quartz gris / Quartz gris
● Porcelaine / Argent poli
● Olive / Pyrite
● Rose pêche / Argent poli

Notez enfin que les fonctionnalités avancées de suivi de tension et de résistance à l’insuline arriveront via une mise à jour déployée en septembre 2026.

google pixel watch 5 en mode sport


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