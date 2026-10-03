Google lance cette application IA sur Android, mais elle ne sert quasiment à rien

Google vient de déployer une application particulièrement efficace basée sur l’intelligence artificielle. Mais, pourtant disponible sur le Play Store, celle-ci n’est quasiment pas accessible pour les utilisateurs Android…

Google Play Store
Crédits : 123RF

Les utilisateurs Android connaissent bien l’App Store sauce Google, le Play Store. Celui-ci est quasiment indispensable au téléchargement de nombreuses applications. Et pour cause : installer une application Android en dehors du Play Store est plus risqué que vous ne le pensez, selon la firme de Mountain View. Par ailleurs, trouver la bonne application sur le Play Store devient un jeu d’enfant, même si vous ne connaissez pas son nom.

Et s’il y a bien un nom que certains utilisateurs ont retenu, c’est Google Antigravity. Cette plateforme de développement, largement basée sur l’intelligence artificielle, permet de regrouper et de piloter plusieurs agents d’IA. Ces derniers sont alors en mesure de créer, modifier, tester et gérer du code de manière quasiment autonome.

En mai dernier, le géant du numérique présentait la version 2.0 de son outil de développement d’IA. Celle-ci a ensuite été déployée sur macOS, Windows et Linux. Et, depuis peu, l’application Antigravity de Google est également disponible sur le Play Store. Mais, à la surprise générale, celle-ci ne fonctionne quasiment pas sur les smartphones Android.

Antigravity : priorité aux ordinateurs portables de Google

C’est en tout cas l’amer constat que nos confrères d’Android Authority ont pu faire. Ceux-ci rapportent que l’application se télécharge bien, et peut même être ouverte sur smartphone. Du moins, en théorie. Tout d’abord, l’ergonomie générale semble être totalement inadaptée à une utilisation sur un petit écran. Pire encore : Antigravity affiche une erreur de permission lorsque l’on tente d’activer Android Terminal.

Quoi qu’il en soit, il est important de rappeler que l’application est avant tout dédiée aux futurs PC portables de la marque, les Googlebook. Via ces derniers, la firme de Mountain View chercherait à réinventer l’ordinateur portable grâce à l’IA et Android. Les ordinateurs de Google bénéficient en effet d’environnements Linux isolés, qui doivent permettre d’utiliser notamment Antigravity, Claude et Codex CLI.

Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que le géant du numérique ne manque pas d’ambition pour ses futurs ordinateurs portables. Tout d’abord, ces derniers bénéficieront d’une solution qui va leur permettre de faire tourner les jeux vidéo les plus gourmands. Par ailleurs, les nouveaux PC portables Googlebook pourront interagir avec les smartphones Android.


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