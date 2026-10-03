Cette tablette Honor tombe à 85 € : écran de 11 pouces, 128 Go de stockage et puce Snapdragon à bord

La Honor Pad X8a a tout pour séduire ceux qui cherchent une tablette pas chère. Sa fiche technique est loin d’être décevante pour son prix. En ce moment, elle est à seulement 85 €.

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On n’a pas besoin de consacrer plusieurs centaines d’euros à une tablette pour regarder des vidéos ou consulter ses sites préférés. La Honor Pad X8a est actuellement en promotion à moins de 90 € sur AliExpress pendant la campagne Local Day, dans sa version avec 128 Go de stockage.

La tablette est affichée à 97,27 € au lieu de 199 € à son lancement. Ajoutez-la au panier, puis saisissez le code PHD12 dans le champ prévu à cet effet pour bénéficier de 12 autres euros de réduction. La tablette revient finalement à 85,27 € très exactement.

L’offre concerne une version européenne expédiée depuis la France, avec une livraison gratuite. La campagne se termine le 7 octobre, mais les stocks et le quota du code peuvent toutefois d’épuiser bien avant cette date.

Honor Pad X8a : une tablette vraiment pas chère pour ce qu’elle propose

Avec ses 11 pouces, l’écran offre une surface confortable pour suivre une série ou lire un article sans rester sur le petit affichage de son téléphone. La définition est de 1 920 × 1 200 pixels et le taux de rafraîchissement, de 90 Hz. Honor propose un mode e-book, en complément de ses fonctions de confort visuel pour faciliter la lecture.

La Honor Pad X8a dispose de quatre haut-parleurs. Vous pouvez ainsi regarder des vidéos sans casque tout en profitant d’une expérience sonore totalement acceptable. La tablette s’habille d’un boîtier métallique de 7,25 mm d’épaisseur, pour un poids de 495 grammes.

Pour ce qui est des performances, la Honor Pad X8a s’appuie sur un Snapdragon 680, accompagnée de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Même si les jeux les plus exigeants ne sont pas son terrain de prédilection, cette tablette a ce qu’il faut pour les usages courants du quotidien.

Enfin, sa batterie a une capacité de 8 300 mAh. Honor annonce jusqu’à 14 heures de lecture vidéo locale. L’autonomie variera avec vos réglages et les applications utilisées, mais cela laisse de quoi regarder plusieurs films entre deux passages à la prise.