Cette tablette Honor tombe à 85 € : écran de 11 pouces, 128 Go de stockage et puce Snapdragon à bord

La Honor Pad X8a a tout pour séduire ceux qui cherchent une tablette pas chère. Sa fiche technique est loin d’être décevante pour son prix. En ce moment, elle est à seulement 85 €.

Honor Pad X8a

On n’a pas besoin de consacrer plusieurs centaines d’euros à une tablette pour regarder des vidéos ou consulter ses sites préférés. La Honor Pad X8a est actuellement en promotion à moins de 90 € sur AliExpress pendant la campagne Local Day, dans sa version avec 128 Go de stockage.

La tablette est affichée à 97,27 € au lieu de 199 € à son lancement. Ajoutez-la au panier, puis saisissez le code PHD12 dans le champ prévu à cet effet pour bénéficier de 12 autres euros de réduction. La tablette revient finalement à 85,27 € très exactement.

L’offre concerne une version européenne expédiée depuis la France, avec une livraison gratuite. La campagne se termine le 7 octobre, mais les stocks et le quota du code peuvent toutefois d’épuiser bien avant cette date.

Honor Pad X8a : une tablette vraiment pas chère pour ce qu’elle propose

Avec ses 11 pouces, l’écran offre une surface confortable pour suivre une série ou lire un article sans rester sur le petit affichage de son téléphone. La définition est de 1 920 × 1 200 pixels et le taux de rafraîchissement, de 90 Hz. Honor propose un mode e-book, en complément de ses fonctions de confort visuel pour faciliter la lecture.

La Honor Pad X8a dispose de quatre haut-parleurs. Vous pouvez ainsi regarder des vidéos sans casque tout en profitant d’une expérience sonore totalement acceptable. La tablette s’habille d’un boîtier métallique de 7,25 mm d’épaisseur, pour un poids de 495 grammes.

Pour ce qui est des performances, la Honor Pad X8a s’appuie sur un Snapdragon 680, accompagnée de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Même si les jeux les plus exigeants ne sont pas son terrain de prédilection, cette tablette a ce qu’il faut pour les usages courants du quotidien.

Enfin, sa batterie a une capacité de 8 300 mAh. Honor annonce jusqu’à 14 heures de lecture vidéo locale. L’autonomie variera avec vos réglages et les applications utilisées, mais cela laisse de quoi regarder plusieurs films entre deux passages à la prise.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

GTA 6 va repousser toutes les limites, le classement PEGI 18+ ne laisse aucun doute

Comme tout bon opus de la saga Grand Theft Auto, le prochain titre de Rockstar devrait faire la part belle aux excès en tout genre. Le classement PEGI 18+ de…

AliExpress fait chuter ses prix pendant une semaine : voici les meilleures offres à saisir

Une nouvelle campagne Local Day d’AliExpress a commencé le 1er octobre 2026. Pendant une semaine, des codes promo sont disponibles, et permettent de réduire le prix de nombreux produits appartenant…

Google Pixel 10a : ce code promo fait tomber son prix à moins de 370 € (-33%)

Le Pixel 10a devient bien plus accessible grâce à une double promo. Le smartphone de Google revient à 368 € au lieu de 549 €. Voir l’offre sur le Pixel…

Plus de 286 € de réduction sur le Ryzen 7 7800X3D (-56%) grâce à deux remises cumulables

Le Ryzen 7 7800X3D passe à moins de 225 €. Le prix du processeur AMD est en baisse de près de 300 €. C’est le bon moment pour l’acheter si…

Cette tablette Xiaomi perd 41% de son prix : Snapdragon 7s Gen 4 et un grand écran pour à peine 200 €

Une tablette de 12,1 pouces avec une batterie de 12 000 mAh pour un peu plus de 200 € : le prix du Redmi Pad 2 Pro est en forte…

Grosse chute de prix sur le Redmi Note 15 5G : la version 256 Go revient à 184 €

Le Redmi Note 15 5G passe de 303 € à moins de 185 €. De quoi économiser 118 €, soit environ 40% du prix conseillé. Cette offre est proposée dans…

Oppo Find X10 et Find X10 Pro Max : des fiches techniques exceptionnelles, mais des prix qui vont faire mal

Les Oppo Find X10 et Find X10 Pro Max s’apprêtent à débarquer en Europe, avec des caractéristiques techniques aussi ambitieuses que des prix élevés. Après un lancement en Chine, Oppo…

Samsung va lancer son propre Googlebook, voici les premières infos sur ce PC

Nous avons à disposition plusieurs caractéristiques techniques du Googlebook de Samsung, qui devrait bientôt être officialisé. En septembre, Google a profité du Snapdragon Summit pour présenter plus en profondeur ses…

Shark PowerDetect à -65% : l’aspirateur robot avec vidage automatique est bradé, c’est le bon moment pour vous équiper

Vous cherchez un séparateur robot efficace, mais à petit prix ? Alors qu’ils sont généralement hors de prix, les modèles puissants et endurants deviennent accessibles grâce aux promotions. C’est le…

Comment Samsung va supprimer les reflets sur les photos de ses smartphones

Samsung serait en train de développer une technologie de traitement d’image basé sur l’IA pour supprimer les reflets sur les photos de ses smartphones. Les smartphones haut de gamme sont…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.