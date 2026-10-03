Ray-Ban Meta : la polémique sur la vie privée pousse ce géant à faire marche arrière

Dans certains pays européens, les lunettes connectées ne sont pas les bienvenues. En effet, un distributeur refuse purement et simplement de revendre les Ray-Ban de Meta.

Lunettes intelligentes Ray Ban Meta

Après les smartphones pliables en deux, en trois, et même enroulables, la mode semble désormais être aux lunettes connectées. D’ailleurs, les lunettes connectées ont presque quadruplé leurs ventes en un an. Toutefois, ces dernières ne sont pas exemptes de critiques, loin de là. En effet, avec des lunettes IA qui enregistrent tout en permanence, Meta inquiète le public en matière de protection de la vie privée.

Et, si l’entreprise de Mark Zuckerberg a trouvé la solution pour enrayer la polémique sur ses lunettes connectées, cela n’empêche pas Meta de se retrouver dans le viseur de certaines autorités. C’est notamment le cas d’une association allemande, qui a déposé une plainte pénale contre plusieurs entreprises liées aux Ray-Ban de Meta. Celle-ci s’inquiète du fait que les appareils soient en mesure de filmer des personnes à leur insu.

Mais cette fois-ci, c’est au tour d’un grand distributeur européen de prendre une mesure radicale. Le groupe Hans Anders a en effet décidé de ne plus vendre de lunettes connectées dans ses magasins situés en Belgique et aux Pays-Bas, comme le rapporte Reuters.

Les lunettes connectées frappées d’interdiction dans de nombreux pays

L’entreprise évoque, une nouvelle fois, une certaine inquiétude en ce qui concerne la protection de la vie privée des utilisateurs. « Cette décision fait suite au débat public et politique en cours autour des lunettes connectées et aux questions soulevées concernant les conditions dans lesquelles cette technologie peut être utilisée », explique le représentant de l’entreprise.

Et ce n’est pas la première fois que des mesures sont prises à l’égard des lunettes connectées. Au Royaume-Uni, par exemple, les Meta Ray-Ban pourraient bientôt être interdites dans les salles de cinéma. Par ailleurs, vous risquez d’être mis à la porte si vous portez des lunettes connectées dans ces endroits.

Il est par ailleurs important de rappeler que ce genre d’interdiction ne date pas d’hier. Dès 2014, les lunettes connectées Google Glass se voyaient, elles aussi, interdites d’entrer dans certaines salles de cinéma américaines. Mais cela n’empêche pas les fabricants de se disputer le marché. On pense par exemple à Samsung, qui s’apprêterait à dévoiler ses toutes premières lunettes connectées.


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