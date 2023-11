Cette IA vous regarde dans les yeux et devine votre santé cardiaque

Une startup a développé une méthode non invasive pour détecter les premiers signes de maladies cardiovasculaires, entre autres. Il suffit de laisser une IA vous regarder dans les yeux.

À l'âge de 4 ans, le père d'Ehsan Vaghefi, PDG et cofondateur de la startup Toku, perd la vue suite à un glaucome congénital. Une maladie qui rend progressivement aveugle dans le pire des cas. En grandissant, Ehsan envisage de se lancer dans la médecine pour aider les gens dans la même situation que son père, mais se ravise en cours de route. “Très tôt, j'ai compris que si je devenais médecin, je serais limité par le nombre d'heures dans ma journée, et je me suis donné pour mission d'apporter la santé au plus grand nombre par le biais de la technologie et de l'innovation”, explique-t-il.

Il se spécialise alors dans les technologies en lien avec le cœur, sans oublier la maladie oculaire de son père. Ehsan Vaghefi fonde Toku en 2019 en se basant sur les liens démontrés entre glaucome et maladies cardiaques. Autrement dit, en examinant les yeux d'un patient, on peut se faire une idée de sa santé cardiovasculaire. C'est ainsi que lui et son équipe développent CLAiR, une plate-forme boostée à l'intelligence artificielle intégrée à un scanner rétinien.

Une IA peut scanner vos yeux pour repérer des signes de maladies cardiaques

Grâce à la puissance de l'IA, CLAiR repère les signaux donnés par les vaisseaux sanguins après avoir procédé à un scanner de la rétine. D'après Toku, le système met alors 20 secondes pour calculer le risque de maladie cardiovasculaire chez le patient, d'hypertension ou encore de cholestérol trop élevé. Le gros avantage, c'est que CLAiR s'intègre parfaitement aux appareils existants. On pourra donc procéder à l'analyse lors d'un simple examen oculaire de routine, chez l'opticien ou même en pharmacie.

Ce n'est pas la première fois que l'intelligence artificielle s'invite dans le secteur médical. Celle de Google par exemple, à passé facilement son diplôme de médecine. Le robot conversationnel ChatGPT quant à lui, a réussi à poser un diagnostic que 17 praticiens n'avaient pas trouvé. La santé mentale n'est pas en reste, et on comment à voir arriver des projets de thérapeutes virtuels pour aider les gens à se sentir mieux en cas de coup de blues. Toku aimerait que sa plate-forme CLAiR arrive sur le marché vers la fin de l'année 2025.

Source : TechCrunch