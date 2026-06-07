Une enceinte Google Home se prépare, un géant du torrent disparaît du web, c’est le récap’ de la semaine

Le nouveau haut-parleur connecté de Google a enfin une date de sortie, un site de téléchargement populaire s'évapore pendant deux jours, Samsung met à jour ses smartphones d'entrée de gamme, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, le mystère se lève autour de la sortie de la prochaine enceinte connectée de Google et un site majeur de torrent disparaît subitement et inquiète ses utilisateurs. Alors que le Play Store se met à jour pour offrir plus de clarté, Samsung déploie sa dernière interface sur ses smartphones d'entrée de gamme. Enfin, les experts tirent la sonnette d'alarme face à une faille temporelle informatique bien réelle qui menace l'avenir des serveurs mondiaux.

La future enceinte Google Home a enfin une date de sortie

Annoncée pour le printemps 2026, la toute première enceinte connectée de Google conçue pour Gemini depuis 2020 s'est enfin dévoilée. Une fuite chez le revendeur Best Buy Canada indique une sortie fixée au 25 juin prochain au tarif de 99 dollars. Côté fonctionnalités, ce “Google Home Speaker” permettra notamment d'associer deux haut-parleurs à un boîtier Google TV Streamer pour créer un système home-cinéma, et intègrera un bouton physique pour couper le micro. L'appareil sera proposé en quatre coloris et sortira simultanément dans 19 pays, dont la France.

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Le géant du torrent YTS disparaît pendant deux jours avant de renaître

Considéré comme l’une des plateformes de téléchargement les plus fréquentées au monde, le site YTS a brusquement coupé ses accès pendant plus de quarante-huit heures. Les domaines renvoyaient une simple erreur technique de serveur, mais le silence radio total des administrateurs sur leurs réseaux sociaux a immédiatement alimenté les rumeurs d'une saisie judiciaire ou d'une fermeture définitive. Déjà poursuivi par le passé par des studios américains, le site a finalement réapparu sans la moindre explication officielle, confirmant une fois de plus sa réputation de survivant du web.

Lire : Ce géant du torrent s’est volatilisé deux jours sans la moindre explication

Le Play Store se met à jour pour simplifier vos achats et vos récompenses

La nouvelle mise à jour d'Android se concentre sur l'efficacité du Play Store. Google harmonise l'interface d'achat sur tous les écrans (smartphones, TV et voitures) et améliore la visibilité des promotions en cours. Les amateurs de jeux vidéo y gagnent un suivi simplifié des défis mensuels via des bannières pop-up, ainsi qu'une option fusionnant la préinscription et l'installation automatique. Enfin, la sécurité progresse avec un système facilitant le transfert de vos mots de passe vers des gestionnaires tiers.

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Samsung déploie One UI 8.5 sur ses smartphones d'entrée de gamme-

Après ses modèles haut de gamme, Samsung intègre sa nouvelle interface One UI 8.5 sur ses téléphones les plus abordables. La mise à jour débarque notamment sur le Galaxy A06 5G ainsi que sur plusieurs modèles des séries M et F. Si le constructeur est devenu bien plus rapide pour mettre à jour ses mobiles d'entrée de gamme, il tire en revanche un trait sur ses anciens smartphones phares de plus de trois ans, comme les Galaxy S22 ou Z Fold 4, qui n'y auront pas droit.

Lire : Même les smartphones les moins chers de Samsung reçoivent la mise à jour One UI 8.5

Bug de l'An 2038 : pourquoi des milliards de machines risquent de planter

Tout le monde se souvient du bug de l'An 2000, mais la vraie galère informatique pourrait arriver le 19 janvier 2038. À cette date précise, le système qui permet à des milliards de machines de compter le temps va saturer et revenir d'un coup en… 1901. Le problème, c'est que ce système est partout, à savoir dans nos box internet, nos GPS et même les métros. Pour éviter que tout plante, il faut mettre à jour toutes les machines du monde, mais c'est un immense casse-tête puisque beaucoup de vieux appareils ne se mettent pas à jour facilement. La justice commence d'ailleurs déjà à s'en mêler pour forcer les constructeurs à s'y préparer.

Lire : Un nouveau bug menace l’informatique mondiale, celui de l’an 2000 n’était rien comparé à cette vraie bombe à retardement

Nos tests de la semaine

Ninja Luxe Café Pro ES701EU : le parfait compromis entre simplicité et haut de gamme

Ninja signe une excellente machine qui propose une grande richesse fonctionnelle tout en restant vraiment simple à utiliser. On aime beaucoup son design, sa qualité de fabrication et le fait qu'elle sache presque tout faire. C'est un investissement durable puisque la marque assure une bonne disponibilité des pièces détachées. Petit bémol pour son interface uniquement en anglais et son prix qui reste élevé, même s'il est justifié. Au final, c'est un excellent compromis pour les amateurs éclairés qui veulent un café parfait le matin sans se perdre dans des dizaines de réglages complexes.

Lire : Test de la machine à café Ninja Luxe Café Pro ES701EU : les amateurs éclairés ont leur machine de rêve !

MSI Claw 8 EX AI+ : une console portable prometteuse, mais à un prix délirant

Profitant du Computex, MSI a dévoilé sa nouvelle console portable, la Claw 8 EX AI+. Propulsée par la toute nouvelle puce Intel dédiée aux consoles, la machine gagne en maturité. L'ergonomie s'inspire directement d'une manette Xbox, les joysticks adoptent une technologie anti-dérive, et l'écran de 8 pouces s'annonce très fluide. Si les performances s'annoncent prometteuses sur le papier, la facture est en revanche très lourde : à cause de la hausse du prix des composants, la console devrait coûter entre 1 600 et 1 700 euros chez nous. À ce tarif, elle risque malheureusement de rester un produit de niche.

Lire : Prise en main de la MSI Claw 8 EX AI+ : une console portable performante, mais qui va vider votre porte-monnaie

Asus ROG Xbox Ally X20 : l'OLED arrive enfin pour les 20 ans de la marque

Pour fêter son anniversaire au Computex, Asus offre une mise à niveau majeure à sa console portable. La grande nouveauté de cette ROG Xbox Ally X20 est l'intégration d'un écran OLED de 7,4 pouces, intégré dans un superbe châssis noir et fumé semi-transparent. Côté manette, la console innove avec des joysticks ultra-précis dotés de la technologie TMR et une croix directionnelle rotative modulable. Sous le capot, on retrouve la puce AMD Ryzen Z2 AI Extreme et la grosse batterie de 80 Wh du modèle précédent. Reste la question du prix, qui n'a pas encore été annoncé mais qui devrait facilement dépasser les 1 200 euros en raison du coût de l'OLED.

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Apple AirPods Pro 3 : les écouteurs parfaits pour l'iPhone s'offrent une baisse de prix

Apple réussit son coup avec ses AirPods Pro 3, qui s'imposent comme les écouteurs incontournables pour les utilisateurs d'iPhone. Cette nouvelle génération progresse sur tous les fronts : le son est plus dynamique et percutant, l'autonomie en dehors du boîtier est en hausse, et la marque ajoute enfin une taille d'embout XXS. Cerise sur le gâteau, ils sortent 50 euros moins chers que le modèle précédent, une excellente surprise en 2026. Cela étant dit, ils perdent tout leur intérêt si vous êtes sur Android, puisque les mises à jour et la connexion multipoint restent réservées aux appareils de la marque. On regrette aussi l'absence d'égaliseur et le boîtier de charge dont la batterie est en légère baisse.

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