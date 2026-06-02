Google Play Store : la mise à jour de juin est là, elle pourrait vous faire économiser du temps et de l’argent

La mise à jour système de juin 2026 des Google Play Services est arrivée. Le journal des modifications fait état de plusieurs améliorations liées au Play Store. Elles convergent vers un même objectif : simplifier l’expérience des utilisateurs en leur offrant davantage de clarté.

La firme de Mountain View vient, comme tous les mois, de publier la mise à jour système de ses Google Play Services. Il s’agit d’un patch indispensable : en plus d’améliorer la sécurité et la fiabilité des appareils Android, ces mises à jour permettent au géant de la tech d’introduire des fonctionnalités inédites et des améliorations bienvenues.

Avec cette mouture de juin 2026 – qui fait passer le Play Store à la version 51.7 –, Google vient remettre un peu d’ordre et de lisibilité au sein du Google Play Store. Interface unifiée entre les différents appareils, ergonomie améliorée, suivi simplifié des promotions, nouveautés et défis… Voici ce qu’il faut retenir du journal des modifications.

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La mise à jour système des Google Play Services de juin 2026 apporte davantage de transparence et de clarté

Avant de nous intéresser aux nouveautés qui concernent le Play Store, mentionnons que cette mise à jour renforce la sécurité liée à l’importation et l’exportation des mots de passe entre le Gestionnaire de Google et les solutions tierces grâce à la norme Credential Exchange.

Passons maintenant au plat principal de cette mise à jour : le Google Play Store. D’abord, l’entreprise a opéré une refonte des boîtes de dialogue qui s’affichent lors de l’achat ou du téléchargement d’une application. Pour davantage d’harmonie, ce relooking est valable aussi bien sur les téléphones, les véhicules ou les téléviseurs compatibles (Android TV, Android Auto…).

Ensuite, la mise à jour introduit plus de clarté et de transparence : les promotions et leurs dates de validité voient leur visibilité améliorée. Pour les joueurs amateurs de récompenses, Google simplifie leur suivi en introduisant de nouvelles notifications à propos des défis mensuels et Loyalty MAX sous la forme de bannières pop-up.

Autre nouveauté : la fusion des flux de préinscription et d’installation automatique des applications à venir. Concrètement, cela réduit le nombre de « taps » entre l’annonce d’un jeu et sa sortie. Enfin, les Play Collections vous permettent de parcourir les contenus d’applications similaires – contenu d’application que vous pouvez désormais trouver sur les fiches Play Store de vos applications installées.