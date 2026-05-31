Le marché des machines à café est en pleine mutation avec une forte augmentation des ventes des modèles espresso avec broyeur : on parle d’une hausse de 53 % en France en 2025, soit plus de 660 000 machines vendues. Impossible pour une marque comme Ninja d’ignorer ce marché avec une gamme riche dont nous proposons de découvrir le fleuron, la Luxe Café Pro ES701EU.

Test réalisé par Emmanuel Armanet

Encore quasiment inconnue en France il y a 4 ans, la marque Ninja a depuis véritablement explosé grâce notamment à ses Air Fryers et à une communication parfaitement maîtrisée. Peu de segments semblent depuis résister à Ninja et il se pourrait que la marque américaine vienne rapidement bouleverser le marché des machines à café haut de gamme jusqu’à présent dominé par des spécialistes européens. Nous avons reçu la Ninja Luxe Café Pro ES701EU, le modèle le plus perfectionné du catalogue pour un test complet.

Prix et disponibilité

Lancée à quasiment 700 €, la Ninja Luxe Café Pro ES701EU se trouve aujourd’hui largement moins chère, y compris sur la boutique en ligne officielle. Elle y est ainsi proposée au moment où nous rédigeons ces lignes au prix de 599 €. Un tarif qui peut sembler élevé, mais qui ne devrait pas effrayer les amateurs éclairés de café auxquels il est souvent proposé des appareils à plus de 1000 €. En outre, en utilisant le code PASN10 sur le site de SharkNinja, il est possible de bénéficier actuellement de 10% de réduction. La machine à café se retrouve alors au prix de 539,99 €.

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La machine vous arrivera dans un imposant carton dans lequel vous trouverez un guide de recettes en plus du classique mode d’emploi. Un filtre pour le réservoir d’eau est fourni. Il dure entre deux et trois mois en fonction de la dureté de votre eau, deux bandelettes de test sont fournies pour mesurer celle-ci. Ce consommable se trouve facilement autour de 26 € le lot de 6 soit environ une année de tranquillité. Une tablette de détartrage est fournie ainsi qu’une petite brosse et un disque de nettoyage. La cafetière est accompagnée du nécessaire pour un nettoyage en plus de trois paniers accueillant plus ou moins de café moulu. Là aussi, pour la suite, l’acquisition de solutions détartrantes (15,99 € les 4) et de tablettes de nettoyage (10,9 € les 8) sera nécessaire. Saluons la disponibilité totale des pièces détachées. Sur le site Ninja, vous pourrez ainsi commander de nombreux éléments : plateau à tasses, fouet mousseur pour le lait, carafe à mousse, réservoir d’eau…

Présentation

La Ninja Luxe Café Pro ES701EU est une machine dite « 3-en-1 », car elle combine trois modes de préparation dans un seul appareil : le mode Expression avec une extraction haute pression jusqu’à 19 bars pour réaliser des espressos, de doubles espressos et des lungos ; le mode café filtre (ou américain) avec cette fois une infusion plus douce à basse pression ; le mode café glacé ou « cold brew » avec une infusion à froid. À cela s’ajoute un mousseur de lait automatique, compatible avec les laits végétaux en plus du lait de vache. Un ensemble donc super complet.

Autre particularité de cette machine, sa technologie Barista Assist. Son moulin, qui intègre une balance ultra précise, propose 25 réglages de mouture pour obtenir en toute simplicité la mouture idéale. La mouture, c’est-à-dire la taille des grains de café moulus, est très importante pour un café espresso impeccable : trop fine, l’eau aura du mal à traverser la galette, et trop grossière, elle passera trop vite.

La machine demeure relativement compacte, 35,5 x 37,7 cm, tandis que son poids de plus de 11 kg lui assure une parfaite stabilité. Elle devrait donc trouver assez facilement sa place dans toutes les cuisines.

Ninja a opté pour un design équilibré entre modernisme et classicisme avec de nombreux éléments. La façade accueille un écran central de contrôle monochrome surplombant une molette rotative permettant de naviguer dans certains menus et de lancer la réalisation du café par un appui. Cette façade est parfaitement organisée à notre sens. À gauche, nous trouvons tout ce qui concerne le moulin avec l’indication sur un second écran du niveau de mouture recommandée, lancement du moulin… Sur le côté, vous trouvez la molette pour régler la mouture et le levier pour tasser le café. Au-dessus, le réservoir pour accueillir les grains de café est facilement accessible. De l’autre, Ninja rassemble ce qui est lié au mousseur avec comme pièce maîtresse la carafe à mousse en métal qui accueille au fond le fouet amovible ainsi que la buse vapeur. Le réservoir d’eau présente une contenance largement suffisante et un filtre.

Cette machine propose au total 13 styles d’expresso, 4 styles de café, 7 volumes de boisson, 5 préréglages de mousse et enfin 25 réglages de mouture !

Installation et mise en œuvre

Une fois l’emplacement défini et l’ensemble des films de protections enlevé, il est temps de se lancer. Après avoir mis le filtre à eau en position dans le support vertical fixé dans le bas, nous remplissons le réservoir. En plastique transparent, il rend très facile le contrôle de son niveau. Pour les grains de café, cela se passe sur le dessus. On note que le bac du moulin bénéficie d’un solide joint en caoutchouc rendant celui-ci parfaitement hermétique. Parfait pour protéger les grains de l’humidité notamment. Le mode d’emploi est clair et indique qu’il ne faut pas boire les premiers cafés, histoire de purger tout le système malgré un nettoyage manuel des différents composants. Ensuite c’est le bonheur. Si vous n’êtes pas un habitué des machines complexes, un conseil, n’hésitez pas à potasser le mode d’emploi. Ce serait dommage d’avoir de premières expériences décevantes.

La réalisation de nos premiers expressos procure une expérience gustativement excellente. Une fois les différentes étapes de préparation enregistrées, elles s’enchaînent instinctivement et, en une minute, nous voilà face à une tasse fumante. Nous avons alors apprécié que la température du café, ajustable par ailleurs, fût selon nos goûts d’emblée parfaite. Le breuvage est chaud, mais pas bouillant.

Dans un premier temps, il faut moudre le café. Au démarrage, la machine affiche la mouture idéale et, pour l’atteindre, il faut jouer avec la molette susmentionnée manuellement. Vous aurez à ce stade certainement déjà remarqué que l’ensemble du panneau de commande est en anglais. Cela peut gêner sans doute les plus réfractaires à la langue de Shakespeare, mais rien de réellement insurmontable à notre sens. Une fois que la mouture est ajustée, glissez le porte-filtre avec le panier correspondant au volume de café désiré, dans son logement, puis appuyez simplement sur le bouton « Grind ». Le broyeur conique est logiquement bruyant, mais il œuvre rapidement. L’étape d’après consiste à venir tasser la mouture en abaissant deux fois au moins le levier latéral.

Ensuite il faut enlever le porte-filtre et le placer au centre de la machine. Le porte-tasse est positionnable sur trois niveaux. À vous de régler précisément la boisson désirée avant d’appuyer sur la molette centrale. Là aussi c’est du rapide.

Pour aller plus loin

En nous appuyant sur le livre de recettes joint, nous nous sommes ensuite lancés dans des réalisations plus complexes. La mousse de lait, par exemple, se fait en toute simplicité, tandis que les experts apprécieront les 5 réglages proposés concernant la densité de ladite mousse et son épaisseur. L’incontournable Cappuccino est tout aussi facile à réaliser. Autre boisson que nous avons particulièrement appréciée, le fameux café glacé, qui peut être décliné de plusieurs façons. Nous avons découvert le café infusé à froid avec mousse froide et même des cocktails mixant café et Martini.

Évidemment, il est possible d’aller au-delà des recettes proposées. À vous de laisser parler votre imagination.

Entretien

Pour un fonctionnement optimal, il faut bien entendu s’astreindre à un entretien régulier de la Ninja Luxe Café Pro ES701EU. Pour vous aider, la machine vous prévient quand il faut procéder à un nettoyage (voyant Clean) et à un détartrage. Le premier nécessite l’utilisation d’un disque de nettoyage qui vient se placer sous le groupe d’infusion et d’une tablette de nettoyage. L’idée est de venir dissoudre les résidus de café et les huiles. Le détartrage est lui aussi à réaliser lorsque la machine le réclame. L’opération dure environ 90 minutes.

La marque préconise logiquement l’utilisation de sa solution, mais certains préfèrent simplement le vinaigre. Notons que la buse vapeur se rince automatiquement après chaque utilisation. L’entretien est donc plutôt facilité. Un vrai plus pour la durabilité de l’appareil et la constance de son fonctionnement.