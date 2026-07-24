Google Home : Gemini n’a plus la « mémoire d’un poisson rouge » grâce à la dernière mise à jour (et pas seulement)

La firme de Mountain View vient de déployer la seconde mise à jour de juillet pour Google Home et elle apporte une avalanche de nouveautés et elles concernent aussi bien l’application mobile, Gemini, ou encore les Nest Cam. On fait le point.

Google a pris l’habitude de publier de nouvelles mises à jour pour sa solution de domotique, Home, toutes les deux semaines environ. Elles introduisent des correctifs ainsi que de nouvelles fonctionnalités, mais le géant de la tech précise que leur déploiement auprès de tous les utilisateurs peut parfois prendre du temps.

Quoi qu’il en soit, hier, le géant de la tech a publié la seconde mise à jour du mois de juillet : elle apporte à son tour son lot de nouveautés, qui concernent aussi bien Gemini – toujours en accès anticipé –, l’application mobile Google Home, ainsi que les caméras Nest.

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La dernière mise à jour de Google Home apporte son lot de nouveautés

Intéressons-nous d’abord à l’assistant IA. D’abord, la seconde mise à jour de juillet étend l’accessibilité de Gemini Live à davantage d’enceintes et écrans connectés, à savoir les Google Home Mini et Google Nest Hub de première génération.

Ensuite, l’entreprise à améliorer sa mémoire conversationnelle, la portant à 15 minutes – d’où le titre de cet article, même s’il convient de préciser que, contrairement à cette idée reçue tenace, les poissons rouges n’ont pas une mémoire de quelques secondes seulement, au contraire. Concrètement, vous pourrez donner une instruction à Gemini sur un sujet déjà abordé pendant cette durée et il en comprendra le contexte. L’exemple donné par Google est le suivant : vous lui demandez d’allumer la lumière de la cuisine, puis de la baisser de moitié quelques minutes après.

L’application mobile (Android et iOS) n’a pas été oubliée : elle passe à la version 4.22 et vient améliorer les automatisations et les serrures connectées. Pour les premières, les commandes pour les stores et les rideaux ont été étendues, et les conseils d’enregistrement ont été clarifiés ; pour les secondes, ce sont les avertissements concernant les mesures de sécurité qui ont été explicités.

Cette mise à jour vient aussi corriger des bugs, les performances et la fiabilité. Par exemple, l’expérience vidéo sur iOS a été améliorée ; et la reprise de la lecture vidéo a été fluidifié. Aussi, les fausses alertes de batterie faible ont été corrigées et la navigation par liens intégrés a été améliorée.

La Nest Cam Outdoor (2e génération) et les Nest Cam Indoor et Doorbell (3e gén.) reçoivent progressivement leur mise à jour logicielle mensuelle. Cette dernière apporte une configuration plus fluide et une connectivité plus fiable, tandis que l’application gagne en fiabilité (statut incorrect, caméra, zones d’activité…).