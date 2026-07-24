Les Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2 vont recevoir plus de mises à jour majeures que les précédentes montres de Samsung

Samsung vient de confirmer la nouvelle, vous pourrez utiliser votre Galaxy Watch 9 ou Galaxy Watch Ultra 2 plus longtemps que leurs prédécesseures. Celles-ci auront en effet droit à une mise à jour logicielle supplémentaire par rapport aux modèles précédents.

Ce mercredi 22 juillet, Samsung a enfin dévoilé ses deux nouvelles montres connectées : la Galaxy Watch 9 et la Galaxy Watch Ultra 2. Toutes deux viennent peaufiner des formules déjà bien rodées, que ce soit pour le grand public ou pour les sportifs les plus aguerris. Si la conférence Unpacked a répondu à la plupart de nos questions et a confirmé la plupart des fuites à leur sujet, un point en particulier a attiré notre attention.

Il se murmurait en effet que le constructeur allait de nouveau revoir sa politique en matière de suivi logiciel. Celle-ci a régulièrement changé pour ses smartphones au fil des années, mais beaucoup moins pour ses montres connectées, qui se contentent de 4 ans de mises à jour majeures et 5 ans de mises à jour de sécurité depuis la Galaxy Watch 4. Il était donc temps de bousculer un peu tout ça, ce que Samsung s'est enfin décidé à faire.

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Vous pourrez utiliser votre Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2 plus longtemps

En effet, Samsung a confirmé que ses nouvelles montres connectées bénéficieront de 5 ans de mises à jour logicielles. Autrement dit, les derniers modèles sortant avec Wear OS 7 et sa surcouche One UI 9 Watch préinstallés, elles seront compatibles avec Wear OS 12 et One UI 14 Watch, qui seront déployés d'ici 2031. En revanche, le planning de mises à jour de sécurité reste le même, donc lui aussi de cinq ans.

Si un appareil peut toujours être utilisé même sans recevoir la dernière mise à jour à logicielle, ce changement rendra les dernières montres connectées moins obsolètes par rapport aux futurs modèles à sortir. Surtout, cela montre encore une fois la volonté de Samsung d'aller dans le bon sens dans ce domaine, lui qui n'a de cesse d'améliorer le support de ses produits d'année en année.