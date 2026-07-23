iPhone 13 Pro : il chute à moins de 350 € pendant les soldes grâce à ce code promo, c’est un prix sacrifié !

Vous voulez vous offrir un iPhone sans vous ruiner ? L’iPhone 13 Pro est fait pour vous. C’est un modèle encore performant qui permet de faire d’excellentes photos et vidéos. Il est actuellement à prix mini sur Certideal grâce à une double baisse de prix exceptionnelle. Ne passez pas à côté de cette chance.

iPhone 13 Pro

La gamme Pro d’iPhone propose les meilleures modèles de smartphones de la marque à la pomme, notamment au niveau du bloc photo et vidéo qui est plus complet que les modèles “standards”. Mais l’excellence à un coût non négligeable, en l'occurrence 1329 euros pour l’iPhone 17 Pro ! Vous n’avez pas ce budget ? Il existe une astuce pour s’offrir un modèle Pro pour quasiment 1000 euros moins cher. On vous explique tout.

Certideal : le spécialiste français du reconditionné

Certideal est le site de référence pour vous acheter un iPhone ou MacBook à prix mini. En effet, vous pourrez y trouver de très nombreux produits reconditionnés jusqu’à 70% moins cher que les produits neufs.

Mais prix sacrifié ne signifie pas produit de mauvaise qualité. En effet, les équipes de Certideal font passer 30 tests à tous les produits pour vérifier que tout fonctionne correctement. Ce système de validation très efficace permet d’offrir une garantie de 30 mois sur tous les appareils vendus. C’est 6 mois de plus qu’un produit neuf ! En plus, vous avez 30 jours satisfait ou remboursé qui vous permettent de renvoyer votre iPhone ou votre MacBook si jamais il ne vous convient pas.

Vendu à 1159 euros à sa sortie, l’iPhone 13 Pro est affiché en soldes pour 369,99 euros. Et en ajoutant le code promo SOLDES20, vous pouvez vous offrir l’iPhone 13 Pro pour seulement 349,99 €. Profitez-en !

iPhone 13 Pro : son prix fond pendant les soldes

Même en 2026, l’iPhone 13 Pro est un smartphone performant avec un excellent rapport qualité-prix. Il tourne avec la puissante puce A15 Bionic qui lui permet d’offrir une expérience utilisateur toujours aussi fluide avec le dernier système d’exploitation Apple, iOS 27.
L’écran de l’iPhone 13 Pro est l’excellente dalle Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces qui offre une une définition de 2532 x 1170 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité impeccable.

La partie photo et vidéo est complète avec 3 capteurs de 12 MP à l’arrière : un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif 3x. L’iPhone 13 Pro est donc très polyvalent et il permet de faire des vidéos bluffantes de qualité.

Finissons sur une dernière bonne note : avec une batterie de 3095 mAh, l’iPhone 13 Pro est capable de tenir une journée complète sans avoir à trouver une prise pour le recharger.


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