Xbox lance son cloud gaming gratuit avec publicité, comment ça marche ?

Le cloud gaming n'est plus réservé aux abonnés Game Pass chez Xbox. Microsoft annonce tester une offra gratuite financée par la publicité.

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Crédits : Microsoft

En octobre dernier, la rumeur enflait : Microsoft travaillerait sur une version gratuite avec publicité de son Xbox Cloud Gaming. Presque 10 mois plus tard, ce projet se matérialise enfin. L'entreprise officialise le lancement d'une offre qui permet de jouer à ses titres en streaming sans être abonné au Game Pass. Pour l'instant, il s'agit d'un test limité, amené à être étendu et déployé massivement en cas de retours positifs.

“Durant cette période de test, les membres du programme Xbox Insider possédant un compte Xbox pourront jouer gratuitement en streaming, avec publicité, aux jeux qu'ils possèdent”, fait savoir Microsoft. Avec une limite importante : les sessions de jeu seront limitées à une heure, tous appareils et régions confondus.

Le Xbox Cloud Gaming s'affranchit du Game Pass

Xbox insiste sur le fait que les publicités sont diffusées avant le début des sessions et que le déroulement du jeu n'est pas interrompu par la réclame. La durée des publicités n'est pas précisée, une précédente fuite évoquait une fenêtre d'environ 2 minutes, qui a pu être modifiée depuis. On nous promet des publicités “de qualité” et qui “correspondent aux attentes des joueurs”, reste à savoir ce que cela signifie concrètement.

Pour l'éditeur et consolier, ce modèle permet de réduire le coût d'accès au jeu vidéo, alors que le prix des Xbox Series a fortement augmenté suite à l'explosion des coûts de la mémoire (RAM comme stockage). Xbox a aussi fait augmenter le prix du Game Pass Ultimate de 50 % d'un coup l'année dernière, avant de se rétracter en partie. Pouvoir jouer aux titres qu'on possède depuis le cloud via n'importe quel écran (smartphone, tablette, PC, Smart TV, consoles Xbox One et Series) sans abonnement au Game Pass va booster l'accessibilité de l'écosystème Xbox.

Si vous souhaitez essayer le service et que vous n'êtes pas encore membre du programme Xbox Insider, vous pouvez le rejoindre en téléchargeant l'application Xbox Insider Hub pour  Xbox Series et Xbox One  ou  pour PC Windows. Pour rappel, les jeux ne sont pas inclus (sauf free-to-play), il faut les posséder pour les streamer.


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