Ce géant du torrent s’est volatilisé deux jours sans la moindre explication

Le plus fréquenté des sites de torrents s'est brusquement évanoui du web. Pendant plus de deux jours, ses millions d'habitués sont restés sans nouvelle. Le silence total de ses opérateurs a alimenté toutes les rumeurs.

Les sites de téléchargement illégal traversent une période particulièrement agitée. Les fermetures s'enchaînent, sous la pression conjointe des ayants droit et des piratages. Le célèbre annuaire YggTorrent a par exemple disparu définitivement après une attaque de ses serveurs. Chaque chute laisse des millions d'internautes orphelins, prêts à migrer ailleurs. Beaucoup renaissent ensuite sous un autre nom, dans un éternel jeu du chat et de la souris.

Dans ce climat tendu, un mastodonte vient à son tour de vaciller. YTS compte parmi les plateformes de torrents les plus fréquentées de la planète. Le site est resté injoignable durant plus de deux jours, sans le moindre mot de ses gérants. Les ayants droit traquent justement ces plateformes, comme ce nouveau forum français récemment ciblé via Cloudflare. Difficile, donc, de savoir si la coupure cache une action en justice.

YTS est resté inaccessible pendant plus de deux jours avant de réapparaître

La panne a pris tout le monde de court. Selon le site spécialisé TorrentFreak, les domaines de YTS renvoyaient une erreur Cloudflare baptisée 504 Gateway time-out. Ce message indique que le serveur d'origine ne répondait plus, signe probable d'un souci d'hébergement. Avant la coupure, certains habitués avaient cru voir du contenu disparaître du site. Un service de suivi les affichait pourtant comme parfaitement actifs. Les opérateurs sont restés muets, sur leur canal Telegram comme sur leur compte X. Le site a longtemps multiplié les changements d'adresse pour échapper aux blocages.

Le passé de YTS n'arrange pas les soupçons. En 2019, des cinéastes américains l'avaient poursuivi pour violation massive du droit d'auteur. La plateforme avait alors réglé l'affaire à l'amiable pour rester en ligne. Les rumeurs d'une saisie ou d'une fermeture ont vite circulé, faute d'explication. Pendant la coupure, des sites copieurs et des miroirs non officiels ont tenté de récupérer le trafic. Les pannes prolongées restent toutefois habituelles pour ce type de service. Après plus de deux jours d'absence, le site est d'ailleurs réapparu, fidèle à sa réputation de survivant. Reste à voir si la prochaine disparition sera, elle, définitive.