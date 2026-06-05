Deux ans après les AirPods Pro 2 USB-C, Apple a présenté les AirPods Pro 3. Design légèrement revu. Signature sonore optimisée. Réduction de bruit améliorée. Mode traduction en simultanée. Capteur biométrique. Les nouveautés sont intéressantes. Mais c’est surtout le prix qui choque : 250 euros. La marque a-t-elle été obligée de faire des concessions pour baisser la facture de 50 euros ? Réponse dans notre test complet.

Depuis la sortie de la première génération de AirPods, Apple est considéré comme la référence des écouteurs « True Wireless ». Et en tant que référence, la firme de Cupertino est souvent copiée. Que ce soit sur le design, l’interactivité, la qualité audio, la réduction de bruit adaptative, ou l’intégration dans un écosystème complexe.

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Grace aux générations successives d’AirPods, Apple a créé de nouveaux standards : l’appairage automatique (qui a conduit à Fast Pair chez Google), l’égalisation adaptative pour chaque oreille, l’utilisation d’AirPods comme prothèse auditive. Et la marque a participé à la généralisation de la réduction de la réduction de bruit active, même en format semi-ouvert, et à l’audio spatial avec suivi de la tête.

Les AirPods Pro 2, deuxième génération des écouteurs à réduction de bruit active d’Apple, est sortie en 2022 (avec une légère mise à jour en 2024 apportant l’audio lossless et le port USB-C). Et jusqu’à leur remplacement en 2025, ils étaient toujours considérés comme une référence du marché des intra-auriculaires. Mais la concurrence avance vite. Que ce soit Bose, JBL, Bowers & Wilkins, Sony ou encore Sennheiser. Sans oublier les marques de smartphones comme Samsung, Huawei ou encore Xiaomi.

Avec l’arrivée des AirPods Pro 3, Apple veut remettre les pendules à l’heure et réaffirmer qu’il n’y a pas mieux que des AirPods pour les propriétaires d’iPhone. Est-ce vraiment le cas ? Le rapport qualité est-il bon ? Les nouveautés sont-elles au rendez-vous ? Et surtout les AirPods Pro 3 méritent d’avoir été autant attendu ? Réponse dans notre test complet.

Le prix public conseillé des AirPods Pro 3 s’élève à 249 euros. Cela correspond à une baisse de 50 euros par rapport aux AirPods Pro 2. Le prix de cette troisième génération est donc plus agressif pour recoller avec la concurrence, notamment les Galaxy Buds 3 Pro et les Pixel Buds Pro 2, lancés quelques mois plus tôt à 249 euros.

Les concurrents des AirPods Pro 3 peuvent être répartis en deux catégories : les écouteurs de marque audio et les produits des marques de smartphone. Dans la première catégorie, nous plaçons les Sennheiser Momentum True Wireless 4, les XM6 de Sony, les QuietComfort Ultra Earbuds de Bose ou encore les tout récents JBL Live Beam 4. Dans la seconde, nous retrouvons les Galaxy Buds4 Pro, les Freebuds Pro 5 ou encore les Pixel Buds Pro 2.

Les AirPods Pro 3 ne se décline qu’en une seule couleur : blanc. Ils sont livrés avec leur boitier de charge, bien sûr, mais aussi avec quatre paires d’embouts en silicone, couvrant les tailles XXS, XS, S et L, sans compter la taille M installée par défaut sur les écouteurs. Il y a donc une taille de plus qu’auparavant : c’est très bien. Il n’y a pas de câble de charge dans la boite, Apple estimant que tout le monde dispose désormais d’un câble USB-C (au moins avec leur iPhone).

Design et contrôle

Les AirPods Pro 3 reprennent en grande partie le design des AirPods Pro 2, avec des lignes tout en rondeur sur la partie « écouteur » et une tige moyennement longue pour la batterie et les contrôles. D’ailleurs, la hauteur de cette tige ne change pas. L’ensemble profite d’une coque en polycarbonate avec deux connecteurs au bout de la tige pour recharger la batterie. Plusieurs éléments « noirs » sont visibles : ce sont les capteurs biométriques et certains microphones.

Il y a quelques menues différences entre les deux générations d’écouteurs. Tout d’abord, la partie écouteur est légèrement plus épais. La partie intérieure, collée à l’oreille est un peu plus bombée. Pour certains utilisateurs, cela va présenter une gêne. Et pour d’autres, cela va améliorer l’isolation phonique et réduire les fuites d’air. En outre, cela permet de coller à la peau le nouveau capteur de fréquence cardiaque.

Deuxième différence, les AirPods Pro 3 sont un peu moins longs : l’écouteur se positionne donc autrement dans l’oreille et l’embout en silicone entre davantage dans le conduit. La différence n’est pas énorme sur la fiche technique. Mais une fois l’écouteur installé, cela fait une différence que les habitués des AirPods Pro 2 vont ressentir. Pour compenser ces changements ergonomiques, Apple a ajouté une taille d’embouts pour ceux qui ont un conduit auditif très petit.

Troisième différence, le poids. Les AirPods Pro 3 sont 0,25 gramme plus lourd. A l’usage, cette modification est insignifiante. Enfin, quatrième changement, les écouteurs deviennent vraiment étanches. La certification passe de IP54 à IP57. Cela veut dire qu’ils ne craignent ni la pluie, ni la sueur, ni de tomber dans une flaque d’eau. Il s’agit de la meilleure protection pour des AirPods à ce jour (sachant que la concurrence fait mieux dans ce domaine).

Les contrôles, similaires à ceux des Galaxy Buds4 Pro par exemple, n’ont pas changé avec les AirPods Pro 3. Chaque tige dispose d’une surface tactile associée à un capteur de pression. Presser la tige entre deux doigts, de une à trois fois (ou une pression longue) permet de contrôler les appels, la musique et la réduction de bruit. Glisser en haut ou en bas sur la surface tactile permet de contrôler le volume sonore. C’est très complet.

Le boitier de charge change également d’une génération à l’autre. Il est un peu plus épais, un peu plus large et un peu plus haut. Mais la différence n’est pas importante : il se glisse encore facilement dans n’importe quelle poche. Etonnamment, le boitier est aussi plus léger de 6 grammes environ. Nous verrons pourquoi dans ce test.

Comme pour les AirPods 4, le bouton physique d’appairage disparait au profit d’une touche tactile située en façade, sous la LED. Dommage, parce qu’il n’est vraiment pas pratique. Enfin, Apple a inclus dans le boitier une meilleure puce UWB de localisation. Pour le reste, aucun changement : couvercle aimanté, rangement des écouteurs à la verticale, LED d’état de la batterie en façade, petit haut-parleur et port USB-C sur le dessous.

Qualité audio et réduction de bruit

Côté audio, les AirPods Pro 3 reprennent une structure à simple transducteur, contrairement à Samsung qui exploite un double transducteur dans ses Galaxy Buds4 Pro. Mais il s’agit d’un nouveau transducteur à « excursion élevée » qui permet de créer des basses puissantes et profondes, mais aussi un son percutant, sans distorsion. Il est animé par un nouvel aimant plus puissant pour produire ces basses. L’ensemble est contrôlé par le chipset H2 qui va améliorer le son, fréquence par fréquence.

Le transducteur des AirPods Pro 3 également a été réaligné pour orienter le son directement vers l’oreille, réduisant les échos produits par la coque des écouteurs. En outre, Apple a modifié l’évent interne pour réduire la pression quand les basses sont produites, notamment quand l’ANC est active. Nous avons observé le même système dans les XM6 de Sony. Et l’effet est incroyable : plus de pression désagréable, mais toujours une excellente maitrise des sons ambiants.

Le résultat de ces changements structurels est une signature audio très dynamique, très immersive, certes un peu démonstrative, mais surtout calibrée pour flatter les oreilles. La réponse en fréquence est non seulement bonne sur l’ensemble de la plage, mais elle est surtout très égale.

Grâce aux optimisations logicielles, les basses sont audibles depuis les 25 Hz, ce qui est exceptionnel. Et les aigus sont aisément perceptibles jusqu’à 15 kHz. Là encore, c’est une belle performance. Les puristes pourraient voir un défaut dans cette signature qui déséquilibre les médiums au profit des autres fréquences. Les autres seront ravis de découvrir de nouveaux détails dans leurs morceaux préférés. Notez qu’Apple ne propose pas d’égaliseur, même dans les réglages des AirPods. Il est possible de personnaliser la couleur de la signature audio, mais uniquement pour des usages et des applications spécifiques, notamment Apple Music.

Les écouteurs sont compatibles Bluetooth 5.3. Ils ne prennent en charge que deux codecs audio : SBC et AAC. Inutile d’attendre donc ici du LE Audio, ou des codecs haute définition comme le LHDC, le LDAC, le Dolby Atmos ou le DTS. En revanche, comme toujours, la connexion avec un iPhone est optimisés. Le flux en provenance de certaines applications installées sur un iPhone, notamment Apple Music, offrirent un flux haute résolution grâce à l’utilisation de la puce H2.

Comme toujours chez Apple, la gestion du bruit ambiant est impeccable. D’abord, l’isolation phonique offerte par les embouts est améliorée. En optant pour un design plus typique des « intra-auriculaires », les AirPods Pro 3 réduise nativement les bruits.

Puis, vient la réduction de bruit active qui efface une très grande partie des nuisances sans pour autant ternir l’expérience audio. Pour gérer la réduction de bruit active, chaque AirPods Pro 3 utilise plusieurs micros : un vers l’oreille, un vers l’extérieur et le micro principal au bout de la tige. La grille de l’écouteur externe protège bien celui des bruits du vent, que ce soit en mode transparence ou en activant l’ANC. Le mode transparence est également très naturel.

Les AirPods Pro 3 sont un excellent kit mains libres. La restitution des voix est excellente, même si vous vous trouvez en milieu très bruyant et que vous avez activé la réduction de bruit. Et surtout l’isolation de votre voix est top pour des conversations claires. La latence est très bien optimisée, toujours grâce à la puce H2. Elle reste réduite, même avec les contenus non-linéaires comme les jeux. En revanche, dès que vous connectez les écouteurs à des appareils non-Apple, la latence est classique (autour des 200 millisecondes).

Application et interactivité

Comme tous les écouteurs d’Apple, il n’y a pas d’application pour utiliser les écouteurs. Si vous avez un iPhone, tout se passe dans les réglages d’iOS. De même si vous avez un Mac ou un iPad : rendez-vous dans les réglages pour configurer les écouteurs. Et si vous avez un smartphone sous Android ou un ordinateur sous Windows, vous pouvez connecter les AirPods Pro 3 (grâce au bouton tactile du boitier cité précédemment). Mais vous n’aurez aucun moyen de configurer les écouteurs. Ce qui rend l’usage de ces écouteurs quasiment inutiles hors de l’écosystème Apple.

Partons donc du principe que vous avez un iPhone. C’est avec ce dernier que les AirPods Pro 3 deviennent d’excellents écouteurs. Et c’est logique : ils ont tous les deux été développés pour fonctionner ensemble. La preuve : la connexion des écouteurs avec le smartphone est immédiate : ouvrez le boitier à côté du téléphone et la notification de connexion apparait. Une méthodologie qui a depuis fait école, puisque tous les concurrents font de même.

Plus encore, les AirPods Pro 3, comme tous les AirPods, s’intègrent facilement à l’écosystème d’Apple. Ils sont présents dans l’application « Localiser » qui permet de retrouver non seulement le boitier avec précision (et même de le faire sonner à distance), mais aussi chacun des deux écouteurs. Vous pouvez demander à ce que les AirPods deviennent un déclencheur photo pour l’iPhone (comme l’Apple watch). Et vous avez le niveau de batterie de chacun des éléments dans les widgets système. On peut difficilement faire mieux.

Pour contrôler finement les écouteurs, il n’y a pas d’application. Apple intègre l’ensemble des outils dans le menu « Réglages » où un onglet « AirPods » apparait. D’ici, vous pouvez changer le nom de l’accessoire, régler le niveau de réduction de bruit (transparence, fixe ou adaptatif), personnaliser certains contrôles, ou encore réaliser les tests acoustiques pour trouver le profil audio qui convient le mieux à votre oreille et pour améliorer le port. Sony et Samsung, par exemple, offrent la même solution. C’est ici également que vous pouvez mettre à jour le firmware des écouteurs.

Les AirPods Pro 3 font partie des écouteurs les plus complets en terme d’interactivité. Ils prennent en charge la détection de port, avec la connexion automatique à un appareil Apple et la pause automatique en cas de retrait. D’ailleurs, les AirPods Pro 3 peuvent aussi mettre en pause un contenu quand l’utilisateur s’endort. Pratique pour réduire la consommation d’énergie. En outre, ils peuvent détecter une conversation et réduire au bon moment l’ANC.

La connexion des écouteurs est multi-point, mais uniquement dans l’écosystème Apple. Vous pouvez donc passer automatiquement d’un iPhone à un MacBook. En revanche, si vous appairez les écouteurs avec un ordinateur sous Windows ou un autre appareil, vous perdez les avantages du multi-point.

Les AirPods Pro 3 sont compatibles avec les commandes gestuelles de la tête (oui et non) pour les appels. Ils prennent en charge non seulement la réduction adaptative, mais aussi l’égaliseur adaptatif, avec la possibilité de personnaliser le niveau de bruit ambiant acceptable. Ils règlent automatiquement le volume sonore pour éviter les dommages du tympan.

Enfin, les AirPods Pro 3 apportent deux nouveautés intéressantes. La première est la mesure de la fréquence cardiaque grâce à un capteur positionné là où l’écouteur touche la peau de l’oreille (juste derrière l’embout en silicone. Cette information est accessible depuis l’application Santé et Forme (pendant un exercice) et elle vient en complément des relevés d’une Apple Watch, par exemple. Et le résultat est très bon.

La seconde nouveauté est la traduction en direct d’une langue étrangère. Cette fonction est encore en beta. Et elle prend en charge une dizaine de langues, dont l’anglais, le français, le mandarin (simplifié et traditionnel) ou encore le japonais et le coréen. Et ça marche plutôt bien, notamment pour une conversation. Pour un film par exemple, c’est moins probant qu’un sous-titre instantané.

Autonomie et recharge

Côté autonomie, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle avec les AirPods Pro 3. Commençons pas la bonne nouvelle : les écouteurs offrent une autonomie en hausse par rapport au AirPods Pro 2. Officiellement, on passe de 6 heures à 8 heures avec le volume audio à 50 % et avec la réduction de bruit active. Et c’est ce que nous avons pu expérimenter (nous avons même dépassé cet objectif). Attention, pour arriver à 8 heures d’autonomie, nous avons écouté nos playlists sur Apple Music, sans l’audio spatial et sans appel téléphonique. Sans ANC, comptez sur une dizaine d’heures d’écoute dans les mêmes conditions.

La mauvaise nouvelle sur l’autonomie concerne le boitier. Apple a changé la batterie, passant d’une double cellule à une simple cellule, ce qui explique la baisse du poids alors que l’encombrement est en hausse. Résultat, la capacité semble avoir reculée. Officiellement, Apple annonce 24 heures d’autonomie quand le boitier et les écouteurs sont chargés à 100 %, le boitier apportant deux charges complètes aux écouteurs. Les AirPods Pro 2 montaient à 30 heures, soit 4 charges offertes par le boitier. L’autonomie globale baisse donc de 20 % d’une génération à l’autre.

Pour la recharge, les écouteurs profitent d’une charge assez rapide. Il faut une petite heure environ pour passer de 1% à 100 %, que le boitier soit branché ou non. Et il faut 20 minutes seulement pour dépasser les 50 %. Pour le boitier, nos mesures sont presque identiques, puisque nous l’avons rechargé en un peu plus d’une heure. Il faut 25 minutes pour dépasser les 50 %. Ces chiffres ont été obtenus avec un chargeur filaire de MacBook Pro.

Comme leurs prédécesseurs, les AirPods Pro 3 sont également compatibles avec la charge MagSafe. Avec cette dernière, la charge est évidemment plus lente. Enfin, comme pour les iPhone, les AirPods Pro 3 profitent d’outils pour soigner leur batterie. Ils adoptent ainsi la charge programmée qui va éviter les longues périodes en surcharge.

Alors, on achète ?

Si vous êtes propriétaire d’un iPhone, les AirPods Pro 3 sont l’un des meilleurs accessoires audio à connecter à votre smartphone. Dotés d’une bonne ergonomie et d’un son très dynamique, les AirPods 3 Pro offrent un excellent panel d’interactions, dont un cardiofréquencemère, ainsi qu’une très bonne réduction de bruit adaptative. Si l’autonomie des écouteurs a été améliorée, il est dommage de constater qu’une concession a été faite sur l’autonomie du boitier. Une concession vite pardonnée par la baisse de prix qui n’est pas négligeable.

Si vous avez un écosystème hétérogène, les AirPods Pro 3 ne sont pas le meilleur choix, parce que les interactions les plus intéressantes, notamment la connexion automatique, tirent profit des briques technologiques d’Apple. Etre obligé de connecter manuellement les écouteurs à une Nintendo Switch 2, par exemple, est laborieux. Et la qualité audio n’est pas forcément au rendez-vous. Nous préférons ici une paire de XM6 ou de QuietComfort dont l’application mobile permet de gérer les double connexions dans un écosystème hétérogène.

Enfin, si vous n’avez aucun appareil Apple, passez votre chemin. Vous n’aurez aucun intérêt à choisir ces écouteurs. Et c’est bien dommage, car ils sont plutôt bons. Heureusement, la concurrence est forte sur ce segment avec de vraies belles propositions chez Samsung, JBL, Sony, Bose et bien d’autres.