Bon plan Samsung S90F 2025 : la magnifique TV OLED 65″ passe à prix cassé durant quelques heures, vite !

La Coupe du Monde de foot vient tout juste de commencer en Amérique du Nord. Et c’est le meilleur moment pour s’équiper d’un nouveau téléviseur à prix mini sur le site officiel de Samsung. La marque coréenne vous donne la possibilité de vivre les matchs des Bleus dans les meilleures conditions sans vous ruiner grâce ce code valable uniquement ce week-end.

TV Samsung AI OLED 4K 55″ S90F 2025

Mardi prochain, l’équipe de France fait ses grands débuts à la Coupe du Monde 2026. À cette occasion, Samsung propose de nombreuses réductions sur ses meilleurs modèles de télévision. Vous trouverez ainsi une quadruple promotion sur la Samsung S90F dans sa version de 65 pouces qui passe à seulement 1150 euros au lieu de 2690 euros à sa sortie.

Pour profiter de ces offres, il faut se rendre sur le site officiel Samsung. La Samsung S90F 65 pouces est affichée à 1590 euros. Mais elle bénéficie de base d’une réduction de 100 euros. Et en ajoutant dans votre panier le code PAPA10, valable jusqu’au lundi 15 juin 2026 à 11h59, vous bénéficiez de 10 euros de remise immédiate tous les 100 euros d'achat. Le prix baisse donc de 140 euros supplémentaires. Samsung propose en plus d’un bonus reprise de 100 euros. Enfin, vous avez 100 euros de promotion en utilisant PayPal comme mode de paiement. Vous avez donc 440 euros de réduction au total et le prix chute donc à seulement 1150 euros. C’est un excellent prix pour un téléviseur OLED de cette qualité et de cette taille.

Pourquoi choisir la TV Samsung AI OLED 4K S90F 2025 ?

La TV Samsung S90F 2025 est un modèle premium comme le montre immédiatement son design avec ses bords invisibles et sa finesse époustouflante. L’écran OLED HDR+ vous offre par ailleurs la possibilité de profiter de vidéos lumineuses et contrastées. Même les scènes sombres restent parfaitement visibles avec des couleurs éclatantes.

Point important : la version 65 pouces de la S90F est la seule de la série à bénéficier de la nouvelle dalle QD-OLED. Vous pourrez ainsi profiter de taux de contrastes infinis mais aussi d’un excellent contrôle du blooming et d’angles de vision larges. En plus, l’intelligence artificielle Samsung est capable de transformer les vidéos SDR en HDR. Et la technologie AI Motion Enhancer Pro vous offre une fluidité de mouvement bluffante.

Cette télévision tourne avec la puissante puce NQ4 AI Gen3. Grâce à sa technologie 4K AI Upscaling Pro, vos contenus HD passent comme par magie en 4K. Le son n’est pas oublié avec l’intégration des technologies Dolby Atmos et Q-Symphony pour un rendu hautement immersif.

Enfin, les gamers apprécieront le taux de rafraîchissement de 144 Hz ainsi que la présence de la technologie FreeSync Premium Pro qui offre une latence imperceptible avec les consoles PS5 et Xbox Series X. Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre test complet de la TV Samsung S90F.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Les prix et la fiche technique des Oppo Reno16, Reno16 Pro et Reno16 FS ont fuité

Un commerçant italien a publié sur son site les fiches produit des Oppo Reno16, Reno16 Pro et Reno16 FS, nous donnons bien des informations à leur sujet. Nous venons à…

Huawei dévoile la mise à jour HarmonyOS 7, avec une interface qui rappelle le Liquid Glass des iPhone

Huawei continue d’améliorer HarmonyOS 7, son système alternatif à Android. La mise à jour se concentre sur les performances et l’IA, mais modifie aussi l’interface, qui ressemble au Liquid Glass…

Samsung Galaxy Z Fold 8 vs Z Fold 8 Ultra : cette photo montre bien leurs différences de design

Les Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra sont placés côte à côte sur une photo qui a fuité. Cela nous permet de les comparer et de constater…

Shark FlexBreeze Pro Mist : l’excellent ventilateur avec brumisateur intégré passe à prix réduit !

L’été approche à grands pas et les fortes chaleurs sont déjà là. Vous n’avez pas de clim ? Le puissant Shark FlexBreeze Pro Mist a été spécialement conçu pour vous…

Le MacBook Neo est de retour à prix cassé, c’est le bon moment pour l’avoir moins cher !

Déjà réputé pour son excellent rapport qualité-prix, le récent MacBook Neo est encore moins cher avec cette offre flash sur Amazon. Alors qu’il est normalement en vente à 699 €,…

Le Galaxy A27 est officiel : des nouveautés bienvenues, un prix effrayant

Samsung a discrètement officialisé son Galaxy A27 en Europe. Malgré quelques caractéristiques intéressantes, son prix risque de constituer un frein à l’achat. On l’attendait après de récentes fuites, le Galaxy…

Android Auto et CarPlay sans fil : AAWireless casse le prix de ses meilleurs adaptateurs pour la fête des Pères

Vous recherchez une idée de cadeau pour la fête des Pères ? Transformer Android Auto ou Apple CarPlay filaire en version sans fil est un petit changement qui facilite la…

Pokémon Go : des millions de joueurs ont aidé l’industrie militaire sans le savoir

Pokémon Go bientôt au centre d’un nouveau scandale ? D’après une récente enquête publiée par un média néerlandais, les scans 3D de millions de joueurs auraient aidé à développer un…

Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger sont en panne, les communications sont impossibles

Plusieurs services de communications importants, dont Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, connaissent des difficultés techniques importantes ce 12 juin 2026. Toutes les applications sociales et de messagerie du groupe Meta…

De la pub sur le Game Pass pour payer l’abonnement moins cher ? Xbox envisage une formule à la Netflix

Au détour d’une interview, un cadre de Xbox a évoqué l’arrivée potentielle de la publicité pour permettre aux joueurs d’accéder aux jeux pour moins cher. Complètement dépassé par PlayStation depuis…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.