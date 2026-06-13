Bon plan Samsung S90F 2025 : la magnifique TV OLED 65″ passe à prix cassé durant quelques heures, vite !

La Coupe du Monde de foot vient tout juste de commencer en Amérique du Nord. Et c’est le meilleur moment pour s’équiper d’un nouveau téléviseur à prix mini sur le site officiel de Samsung. La marque coréenne vous donne la possibilité de vivre les matchs des Bleus dans les meilleures conditions sans vous ruiner grâce ce code valable uniquement ce week-end.

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Mardi prochain, l’équipe de France fait ses grands débuts à la Coupe du Monde 2026. À cette occasion, Samsung propose de nombreuses réductions sur ses meilleurs modèles de télévision. Vous trouverez ainsi une quadruple promotion sur la Samsung S90F dans sa version de 65 pouces qui passe à seulement 1150 euros au lieu de 2690 euros à sa sortie.

Pour profiter de ces offres, il faut se rendre sur le site officiel Samsung. La Samsung S90F 65 pouces est affichée à 1590 euros. Mais elle bénéficie de base d’une réduction de 100 euros. Et en ajoutant dans votre panier le code PAPA10, valable jusqu’au lundi 15 juin 2026 à 11h59, vous bénéficiez de 10 euros de remise immédiate tous les 100 euros d'achat. Le prix baisse donc de 140 euros supplémentaires. Samsung propose en plus d’un bonus reprise de 100 euros. Enfin, vous avez 100 euros de promotion en utilisant PayPal comme mode de paiement. Vous avez donc 440 euros de réduction au total et le prix chute donc à seulement 1150 euros. C’est un excellent prix pour un téléviseur OLED de cette qualité et de cette taille.

Pourquoi choisir la TV Samsung AI OLED 4K S90F 2025 ?

La TV Samsung S90F 2025 est un modèle premium comme le montre immédiatement son design avec ses bords invisibles et sa finesse époustouflante. L’écran OLED HDR+ vous offre par ailleurs la possibilité de profiter de vidéos lumineuses et contrastées. Même les scènes sombres restent parfaitement visibles avec des couleurs éclatantes.

Point important : la version 65 pouces de la S90F est la seule de la série à bénéficier de la nouvelle dalle QD-OLED. Vous pourrez ainsi profiter de taux de contrastes infinis mais aussi d’un excellent contrôle du blooming et d’angles de vision larges. En plus, l’intelligence artificielle Samsung est capable de transformer les vidéos SDR en HDR. Et la technologie AI Motion Enhancer Pro vous offre une fluidité de mouvement bluffante.

Cette télévision tourne avec la puissante puce NQ4 AI Gen3. Grâce à sa technologie 4K AI Upscaling Pro, vos contenus HD passent comme par magie en 4K. Le son n’est pas oublié avec l’intégration des technologies Dolby Atmos et Q-Symphony pour un rendu hautement immersif.

Enfin, les gamers apprécieront le taux de rafraîchissement de 144 Hz ainsi que la présence de la technologie FreeSync Premium Pro qui offre une latence imperceptible avec les consoles PS5 et Xbox Series X. Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre test complet de la TV Samsung S90F.