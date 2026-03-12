One UI 8.5 arrive très bientôt sur les Samsung Galaxy S25, préparez-vous à faire la mise à jour

Après l'arrivée officielle de One UI 8.5 sur le marché en même temps que les Galaxy S26, Samsung devrait bientôt déployer la mise à jour sur les Galaxy S25. La nouvelle version de sa surcouche Android vient d'apparaître sur les serveurs, annonçant un lancement immédiat.

Après des mois de bêta, One UI 8.5 est désormais dans la nature. Du moins, pour ceux qui auraient déjà entre les mains le Galaxy S26, sorti il y a quelques jours à peine. Pour les autres, il va falloir attendre encore un peu. Comme à son habitude, Samsung va déployer progressivement sa mise à jour de ses smartphones les plus récents aux plus anciens, jusqu'à atteindre la limite d'éligibilité. Ce qui signifie que le Galaxy S25 est le prochain sur la liste.

Et justement, la version stable de la surcouche ne devrait plus tarder à arriver. Samsung en est déjà à sa quatrième bêta, ce qui indique généralement que le déploiement officiel est proche, mais ce n'est pas tout. Une nouvelle mise à jour vient en effet d'apparaître sur les serveurs du constructeur. Baptisée S93xBXXU8CZC9, celle-ci comprend le patch de sécurité de mars 2026, d'ores et déjà disponible pour les utilisateurs. Autrement dit, il s'agit probablement de la version stable de One UI 8.5.

One UI 8.5 ne devrait pas tarder à arriver sur les Galaxy S25

Si tel est le cas, nous devrions donc bientôt voir les utilisateurs coréens profiter de la mise à jour avant qu'elle n'arrive en Europe et aux États-Unis. Le délai est généralement très court, une journée tout au plus. Quant à la date exacte, cela reste encore à déterminer. Il est encore possible que cette version du firmware apparue sur les serveurs ne soit pas la version stable de One UI 8.5, bien que tous les signes pointent dans cette direction.

Il se peut qu'il s'agisse simplement d'un petit patch venant corriger quelques bugs, bien que cela semble peu plausible. Quoiqu'il en soit, la réponse arrivera d'ici maximum quelques jours. La mise à jour devrait ensuite être rendue disponible sur les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7, avant de continuer sa remontée dans le temps avec les Galaxy S24 et ainsi de suite.


