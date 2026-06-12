Shark FlexBreeze Pro Mist : l’excellent ventilateur avec brumisateur intégré passe à prix réduit !

L’été approche à grands pas et les fortes chaleurs sont déjà là. Vous n’avez pas de clim ? Le puissant Shark FlexBreeze Pro Mist a été spécialement conçu pour vous rafraîchir n’importe où. Et bonne nouvelle, en cumulant la promotion en cours avec le code PASN10, vous pouvez l’acheter à 206,99 € au lieu de 279,99 € ! C’est un bon plan

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L’installation d’une clim est trop compliquée pour vous ? Shark nous simplifie la vie en offrant une alternative tout aussi efficace avec le Shark FlexBreeze Pro Mist. Ce ventilateur sans fil ultra puissant est capable d’abaisser les températures de 6 °C. Et bonne nouvelle, vous pouvez actuellement l’avoir à prix cassé.

Normalement en vente à 279,99 €, le ventilateur brumisateur est affiché en, promotion à 229,99 €. Mais ça n’est pas tout ! En plus de ces 50 € de réduction, vous pouvez faire davantage chuter le prix avec le code PASN10 qui vous permet d’avoir une remise supplémentaire de 10%. Le Shark FlexBreeze Pro Mist passe alors à 206,99 €, et à ce prix, c’est une affaire !

Quelles sont les caractéristiques du puissant Shark FlexBreeze Pro Mist ?

Le Shark FlexBreeze Pro Mist est un puissant ventilateur 2-en-1 sans fil. Il peut donc s’utiliser aussi bien en intérieur qu’à l’extérieur. Ce modèle, spécialement conçu pour vous rafraichir lors de fortes chaleurs d’été, vous permet de passer des journées plus agréables. En effet, grâce à son brumisateur, vous pouvez abaisser les températures de 6 degrés au maximum.

Il est doté d’un réservoir portable et amovible que vous pouvez poser à côté du ventilateur ou directement sur le pied fourni. Le Shark FlexBreeze Pro Mist profite par ailleurs d’une autonomie qui peut atteindre les 24 heures d’utilisation. Il dispose de 5 vitesses de ventilation, d’une oscillation de 180° et d’une inclinaison verticale de 55°. Enfin, avec sa portée de 20 mètres, vous n’avez pas besoin d’être collé à lui pour sentir l’air frais, d’autant plus que ce modèle peut être controlé à distance avec sa télécommande.