Android Auto et CarPlay sans fil : AAWireless casse le prix de ses meilleurs adaptateurs pour la fête des Pères

Vous recherchez une idée de cadeau pour la fête des Pères ? Transformer Android Auto ou Apple CarPlay filaire en version sans fil est un petit changement qui facilite la vie au volant. AAWireless propose jusqu'à 20 % de réduction sur ses deux adaptateurs phares, les TWO et TWO+, uniquement ce week-end.

Découvrir l'offre

À l'occasion de la Fête des Pères, AAWireless lance une opération spéciale sur ses adaptateurs. Le TWO+ est le premier modèle de la marque compatible à la fois avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Il passe à 51,99 € au lieu de 64,99 €, soit une réduction de 20%.

Le AAWireless TWO, compatible uniquement avec Android Auto, est proposé à 46,74 € au lieu de 54,99 €, ce qui correspond à une réduction de 15%. L’offre est valable seulement ce week-end, soit jusqu’au dimanche 14 juin 2026 à 23h59.

En France, la fête des Pères est fixée au troisième dimanche de juin, soit le 21 juin 2026. Pour ceux qui cherchent encore une idée de cadeau utile et abordable, ces adaptateurs AAWireless constituent une excellente option. Vous pouvez les acheter au meilleur prix ce week-end.

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Passez à Android Auto ou Apple CarPlay sans fil sans changer de voiture

Même sur des véhicules récents, de nombreux conducteurs doivent encore brancher leur smartphone à chaque trajet pour accéder à Android Auto ou à Apple CarPlay. Cette contrainte finit par devenir lassante au quotidien, notamment lors des courts déplacements où il faut constamment sortir son téléphone et connecter un câble.

Depuis quelques années, AAWireless est devenu l’un des pionniers des boîtiers capables de transformer une installation filaire existante en une solution sans fil. L’adaptateur AAWireless TWO+ est le modèle le plus récent et le plus polyvalent du catalogue. C’est une solution pratique pour les foyers où plusieurs conducteurs utilisent des smartphones différents.

L'adaptateur permet d'associer plusieurs appareils et de passer rapidement d'un téléphone Android à un iPhone grâce à son bouton multifonction intégré. Celui-ci facilite également l'appairage initial et certaines commandes rapides directement depuis le boîtier.

Les utilisateurs Android qui n'ont pas besoin de CarPlay peuvent se tourner vers le AAWireless TWO. Plus abordable, il reprend l'essentiel des fonctionnalités du TWO+, tout en restant exclusivement dédié à Android Auto.

Découvrir l'offre sur le AAWireless TWO

Les deux boîtiers adoptent un design compact qui se fait facilement oublier dans l'habitacle tout en conservant un anneau lumineux permettant de visualiser l'état de la connexion.

Autre avantage, les deux modèles bénéficient d'un suivi logiciel régulier via l'application compagnon AAWireless. Celle-ci permet de mettre à jour le firmware, de gérer les connexions ou encore d'ajuster certains paramètres avancés selon les besoins.

Avec seulement 5 € d'écart entre les deux adaptateurs pendant cette opération spéciale, le AAWireless TWO+ apparaît comme le choix le plus intéressant pour ceux qui souhaitent conserver une compatibilité maximale sur le long terme.