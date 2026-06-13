Huawei dévoile la mise à jour HarmonyOS 7, avec une interface qui rappelle le Liquid Glass des iPhone

Huawei continue d'améliorer HarmonyOS 7, son système alternatif à Android. La mise à jour se concentre sur les performances et l'IA, mais modifie aussi l'interface, qui ressemble au Liquid Glass des iPhone.

HarmonyOS 7
Crédit : Huawei

La Huawei Developer Conference a été l'occasion pour l'entreprise chinoise de présenter HarmonyOS 7, la nouvelle version de son système logiciel pour mobile. Contraint d'abandonner Android et les services Google suite à des sanctions états-uniennes, le constructeur peaufine au gré des mises à jour sa solution maison.

D'un point de vue esthétique, HarmonyOS 7 s'inspire beaucoup des bases posées par le design Liquid Glass d'Apple avec iOS 26. On retrouve ainsi des effets de verre translucide un peu partout au sein de l'interface, comme sur les iPhone. Menus, curseurs et boutons profitent entre autres de ce relooking. Espérons par contre que Huawei ait tiré les leçons des erreurs d'Apple, qui a passé des mois à corriger Liquid Glass car il gênait des utilisateurs pour lire des contenus à l'écran.

Huawei améliore l'intégration de l'IA dans HarmonyOS 7

Huawei annonce ensuite ce qu'il appelle la personnalisation spatiale. Cette fonction repose sur les capacités matérielles du système pour transformer n'importe quelle scène en un effet 3D. Le rendu obtenu peut ensuite être affiché comme écran de verrouillage ou écran d'accueil, permettant de créer une illusion de relief et une sensation d'immersion, comme vous pouvez le voir sur l'image en tête d'article.

HarmonyOS 7
Crédit : Huawei

HarmonyOS 7 délivrerait des performances supérieures de plus de 15 % à celles de HarmonyOS 6.1, apprend-on. Cette version promet plus de fluidité et de vitesse d'exécution. Du lancement d'applications à l'exécution de jeux mobiles, en passant par le streaming vidéo, la mise à jour va optimiser l'expérience sans besoin de matériel plus puissant.

Et bien entendu, c'est la tendance du moment, Huawei n'oublie pas l'IA. L'assistant embarqué peut générer des contenus textuels, donner accès à des informations en temps réel bien plus rapidement qu'auparavant, et exécuter de nouvelles actions liées au système à la place de l'utilisateur. Des options de retouche photo et de personnalisation par IA font aussi leur apparition.

La première version bêta d'HarmonyOS 7 est disponible dès aujourd'hui sur les smartphones compatibles. La version stable sera déployée à l'automne.


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