Google Wallet peut aussi faire ça ? Voici 3 fonctionnalités très utiles à connaître sur l’appli

Google Wallet ne sert pas uniquement à transformer votre téléphone en terminal de paiement. En cherchant un peu, on s'aperçoit que l'appli peut faire bien plus que ça. Voici justement trois fonctionnalités méconnues à découvrir absolument.

Depuis de nombreuses années maintenant, Google Wallet s'est peu à peu imposé comme une référence sur le petit marché des portefeuilles numériques (avec un certain Apple Wallet bien entendu). Pour fidéliser au maximum les utilisateurs, il n'y a pas de secret chez Google : proposer toujours plus de fonctionnalités inédites.

En effet, il y a bien longtemps que Google Wallet ne sert plus uniquement à accueillir vos cartes bleues et transformer votre smartphone en terminal de paiement. Au gré des différentes mises à jour, la formule de l'appli s'est étoffée. Depuis le début d'année 2026 par exemple, Google Wallet propose enfin un historique détaillé de vos transactions. Pratique pour garder une trace de vos “sans contact”. L'an passé, l'appli a également ajouté la possibilité de donner un surnom à ses cartes. Idéal pour mieux se repérer dans sa vaste collection.

En vérité, difficile de suivre tant Google Wallet a reçu de nouveautés en seulement quelques années. Vous êtes d'ailleurs peut-être passés à côté de certaines fonctionnalités inédites, et pourtant bien pratiques. Pas de panique, voici une petite piqure de rappel avec trois “features” à connaître absolument !

Toutes vos cartes de fidélité, au même endroit

Toutes les boutiques/services proposent aujourd'hui une carte de fidélité… C'est d'ailleurs la question à laquelle tout le monde a le droit une fois à la caisse : “Vous avez la carte de fidélité du magasin ?“. Si non, on vous propose d'en faire une et généralement, la conversation se solde rapidement par un non (c'était mon cas du moins). Personne n'a envie de garnir son portefeuille d'une quantité astronomique de cartes de fidélité.

Pourtant, c'est passé à côté des différentes offres réservées aux clients “fidèles” (bons d'achat, accès à des prix avantageux, services supplémentaires, etc.). Fort heureusement, Google Wallet règle le problème en rassemblant dans l'appli l'ensemble de vos cartes de fidélité !

Pour ce faire, rien de bien compliqué :

Ouvrez Google Wallet et appuyez sur le bouton + en bas à droite

en bas à droite Pressez maintenant Carte de fidélité et faites votre choix dans la liste des enseignes disponibles

et faites votre choix dans la liste des enseignes disponibles Il est également possible de faire une recherche manuelle, ou bien de scanner directement la carte physique pour l'ajouter sur Wallet en format numérique en appuyant sur l'option Autre en dessous de Carte cadeau

Les notifications de proximité, pour avoir la bonne carte au bon endroit

Abordons maintenant une nouveauté plutôt récente puisqu'elle a officiellement débarqué sur Wallet en mai 2025 : les notifications de proximité. Sous cette dénomination un peu obscure se cache en réalité une fonctionnalité incroyablement pratique. Pour faire simple, les notifications de proximité exploitent la localisation de votre smartphone pour afficher le bon document au bon moment et au bon endroit.

Par exemple, vous faites le plein de comics à la Fnac du coin. Au moment d'arriver en caisse, Wallet vous enverra une notification pour accéder directement à votre carte de fidélité ! De quoi gagner un temps fou, surtout quand les cartes commencent à s'accumuler. Voici comment en profiter :

Ouvrez l'application Wallet sur votre smartphone Android

Appuyez sur la carte de fidélité, le titre de transport ou le pass sur lequel vous souhaitez activer les notifications

Pressez ensuite le bouton avec les trois petits points en haut à droite

Faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à tomber sur l'onglet “ Recevoir des notifications pour cette carte de fidélité “

“ Activez l'option

Détail important, il est impératif que Wallet puisse accéder à votre localisation précise :

Rendez-vous dans les Paramètres de votre smartphone

de votre smartphone Cherchez ensuite l'onglet Applications > Toutes les applis > Google Wallet > Autorisations > Position

Choisissez Toujours autorisé et n'oubliez pas d'activer également l'option Position exacte

Ne cherchez plus vos billets d'avion ou de cinéma

Enfin, concluons avec une autre fonctionnalité très pratique de Google Wallet : la possibilité de stocker des copies numériques de vos billets d'avion ou vos tickets de concert et cinéma. Plus besoin donc d'avoir à trimballer ses billets en version physique, et surtout à faire toutes ses poches au moment de les présenter.

Lorsque vous achetez un billet sur le site d'une compagnie aérienne, d'un cinéma ou autre, vous devriez avoir l'option Ajouter à Google Wallet ou Ajouter à Apple Cartes. Notez que s'il y a uniquement l'option d'Apple affichée, pas d'inquiétude. En cliquant dessus, votre billet sera directement transféré sur Google Wallet.

Pour le retrouver dans l'application, il suffit d'appuyer sur Voir Plus et chercher la catégorie Pass. Pour plus de facilité, appuyez simplement sur l'icône d'étoile pour mettre votre billet en favori et l'afficher ainsi sur l'écran d'accueil de Wallet.