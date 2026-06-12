Le Galaxy A27 est officiel : des nouveautés bienvenues, un prix effrayant

Samsung a discrètement officialisé son Galaxy A27 en Europe. Malgré quelques caractéristiques intéressantes, son prix risque de constituer un frein à l'achat.

Galaxy A27
Crédit : Samsung

On l'attendait après de récentes fuites, le Galaxy A27 a enfin été officialisé par Samsung. Pas de lancement en grande pompe pour le smartphone, il a seulement fait une discrète apparition sur la version tchèque du site du constructeur. Il n'est donc pas encore disponible en France, mais on connait au moins sa fiche technique et son design.

Première bonne nouvelle, Samsung abandonne finalement l'encoche en forme de goutte d'eau du Galaxy A26 pour un poinçon plus moderne afin de loger la caméra frontale. Quatre coloris sont proposés : bleu foncé, rose clair, vert clair et noir. Les bordures entourant l'écran restent par contre assez épaisses, surtout au niveau de la partie inférieure.

Ce Galaxy A27 est bien trop cher pour ce qu'il offre

Le Galaxy A27 est équipé d'un écran de 6,7 pouces avec définition Full HD+ et fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. La puce Snapdragon 6 Gen 3 propulse l'appareil, remplaçant l'Exynos 1380 de son prédécesseur. La capacité de la batterie est toujours de 5 000 mAh, pour une puissance de charge filaire atteignant 25 W. Samsung annonce un passage de 0 à 45 % de batterie en 30 minutes.

Galaxy A27 photo
Crédit : Samsung

Le smartphone est livré sous One UI 8.5 (Android 16) et recevra des mises à jour pendant six ans. Il est certifié IP64 pour la résistance à l'eau et à la poussière et son lecteur d'empreintes est intégré au sein d'un bouton sur la tranche. Les capteurs photo sont détaillés sur le visuel ci-dessus.

Comme on le craignait, le prix du Galaxy A27 est très élevé pour un mobile de cette gamme. Samsung n'a pas encore communiqué officiellement le tarif, mais une source française fiable, billbil-kun, nous apprend qu'il sera vendu 369 euros dans une configuration avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il est donc 70 euros plus cher que le Galaxy A26 de l'année dernière, une hausse spectaculaire pour de l'entrée/milieu de gamme, causée par l'augmentation des coûts de la mémoire. La France serait privée de la version à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, qui sera commercialisée à 469 euros dans d'autres pays européens. Clairement, le rapport qualité-prix n'est pas du tout attractif.


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