Android 17 : cette nouvelle mesure de sécurité risque de brider vos applications préférées, voici pourquoi

Google va encore resserrer la vis avec Android 17. La bêta 2 révèle une nouvelle mesure de sécurité liée au mode Protection Avancée : elle pourrait faire perdre leurs fonctionnalités phares à certaines de vos applications préférées. Voici pourquoi.

La firme de Mountain View ne compte pas s’arrêter sur une si bonne lancée : Android 16 a marqué l’avènement d’une nouvelle option de sécurité pour les appareils tournant sous cet OS, nous avons nommé Protection Avancée. Pour rappel, ce mode est conçu pour activer automatiquement et en une seule fois plusieurs réglages pour bétonner la sécurité de votre smartphone.

Depuis son lancement, Google n’a de cesse de l’enrichir de diverses fonctionnalités. L’une d’elles, arrivée plus tôt que prévu, met notamment fin à l’impunité des pirates. Mais avec Android 17, le mode Protection Avancée va devenir encore plus restrictif, au point de bloquer les fonctionnalités clés de certaines de vos applications favorites.

Le mode Protection Avancée va devenir encore plus strict avec Android 17

Ce n’est pas la première fois que la Bêta 2 d’Android 17 laisse entrevoir de futures restrictions liées à la Protection Avancée – l’une d’elles étant même inspirée de ChromeOS. Cette fois, avec la nouvelle mesure de sécurité repérée par nos confrères d’Android Authority, Google s’attaque aux applications qui détournent les services d’accessibilité, les empêchant d’utiliser l'API AccessibilityService, ce qui restreint inéluctablement leurs capacités.

Pour rappel, cette API a été conçue pour que les personnes en situation de handicap puissent interagir avec leurs appareils, via des outils d’accessibilité comme des lecteurs d’écran ou des services vocaux. Mais au fil du temps, d’autres applications, telles que des launchers, des outils de personnalisation ou d’automatisation, se sont mis à utiliser cette API puisqu’elle leur permet de voir le contenu de l’écran voire d’effectuer automatiquement certaines actions.

La nouvelle mesure de sécurité de la Protection Avancée cible justement ces applications qui ne sont pas officiellement classées comme des outils d’accessibilité. Tant que ce mode est activé, elle leur bloque les autorisations d’accès à l’API, révoque les permissions déjà obtenues et empêche les utilisateurs de leur en accorder. Le choix offert par Google se fait donc encore plus manichéen : une sécurité maximale contre les malwares ou une plus grande flexibilité.