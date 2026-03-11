Une des nouvelles fonctionnalités du Galaxy S26 disparaît avec sa première mise à jour

La première mise à jour déployée par Samsung pour ses Galaxy S26 supprime justement l'une des nouveautés dont bénéficient les smartphones. Mais cette disparition ne serait que temporaire, le temps d'apporter un changement.

samsung galaxy s26 prise en main 15
Crédit : Phonandroid

Les nouveaux Galaxy S26 de Samsung ont récemment obtenu leur première mise à jour. Il s'agit du patch de sécurité de février 2026, mais celui-ci ne contient pas que des correctifs de sécurité. On a déjà vu que cette dernière version ajoute aussi une fonctionnalité de redémarrage après inactivité pour protéger sa vie privée. Et l'on découvre désormais qu'une option a disparu : la commande vocale “Hey Plex” permettant d'invoquer rapidement l'assistant IA Perplexity.

Comme auparavant sur les autres modèles de smartphones Samsung, il faut donc se contenter de “Hey Gemini” pour appeler l'assistant IA de Google ou de “Hey Bixby” pour appeler l'assistant maison de Samsung à l'aide. Perplexity reste disponible sur le Galaxy S26, mais la commande vocale pour y accéder plus rapidement n'est plus prise en charge.

La commande vocale “Hey Perplexity” bientôt disponible

Interpellé à ce sujet sur X (Twitter), Aravind Srinivas, PDG de Perplexity, indique que le retrait de cette fonctionnalité n'est que temporaire et qu'elle va faire son retour. La société travaille en fait avec Samsung à la modification du mot-clé permettant d'invoquer l'agent IA. “Hey Plex” va être remplacé par “Hey Perplexity”, tout simplement.

Les raisons de ce changement ne sont pas expliquées. Peut-être que l'entreprise a jugé qu'il était plus simple pour les utilisateurs de retenir le seul nom Perplexity, surtout que Plex peut être confondu avec le célèbre service de gestion multimédia par réseau. C'est peut-être aussi Plex lui-même qui a exigé que Perplexity n'emploie plus ce nom.

L'intégration native de Perplexity est l'une des grandes nouveautés logicielles proposées par les Galaxy S26. D'autres modèles devraient en bénéficier prochainement avec le déploiement de la mise à jour One UI 8.5 sur les appareils déjà sortis. En attendant que soit introduit “Hey Perplexity” pour appeler l'assistant, les utilisateurs peuvent toujours configurer le bouton latéral de leur mobile pour l'invoquer par un appui long. Cela signifie que cette commande ne fonctionnera plus pour Gemini ou Bixby, mais ces deux-là peuvent toujours être appelés par la voix.


