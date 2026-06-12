Le MacBook Neo est de retour à prix cassé, c’est le bon moment pour l’avoir moins cher !

Déjà réputé pour son excellent rapport qualité-prix, le récent MacBook Neo est encore moins cher avec cette offre flash sur Amazon. Alors qu’il est normalement en vente à 699 €, le géant du e-commerce l’affiche à 624,99€ seulement. C’est une offre à ne pas manquer !

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Les soldes d’été approchent et les promotions prennent déjà de l’avance sur Amazon. Vous souhaitez vous offrir un MacBook, mais le prix vous freine ? On a trouvé un bon plan qui devrait vous plaire ! Le géant du e-commerce propose actuellement une belle chute de prix sur le MacBook Neo. Ce nouvel ordinateur portable d’Apple est déjà connu pour son prix mini puisqu’il est habituellement en vente à 699 €, ce qui est déjà bien moins cher que les autres MacBook.

Mais en ce moment, Amazon propose la version avec un espace de stockage de 256 Go à partir de 624,99€ seulement. Si vous préférez un espace de stockage plus conséquent, la version acec 512 Go de mémoire est à 714,99€ au lieu de 799 € !

Quelles sont les caractéristiques du MacBook Neo ?

Les fans d’Apple le savent, les produits de la marque à la pomme ont des caractéristiques haut de gamme, mais aussi un prix généralement plus élevé que la concurrence. Vous souhaitez acheter un MacBook, mais votre budget est limité ? Disponible depuis peu, le MacBook Neo est un modèle bien plus accessible que les MacBook Air et Pro. Bien qu’il soit vendu moins cher, ce nouvel ordinateur portable garde la signature premium d’Apple. Il dispose ainsi d’un design minimaliste et des finissions haut de gamme.

Le MacBook Neo est par ailleurs équipé d’une puce A18 Pro associée à 8 Go de RAM. Avec cette configuration, il vous offre une expérience fluide et sans aucun ralentissement, même en cas d’usage intensif. C’est un modèle parfaitement adapté pour une utilisation polyvalente, aussi bien pour le travail que pour les études, d’autant plus qu’il est doté d’une webcam FaceTime HD 1080p et de deux microphones avec une réduction des bruits de fond pour vos appels en visio.

Côté écran, le MacBook Neo tient ses promesses. On retrouve une belle dalle Liquid Retina de 13 pouces (2 408 x 1 506 pixel)s et d’une luminosité de 500 nits. Enfin, l’autonomie est au rendez-vous puisque ce MacBook compact vous offre jusqu’à 16 heures d’utilisation. Pour aller plus loin, n’hésitez pas à lire notre test complet du MacBook Neo ici.