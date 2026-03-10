Votre SSD pourrait devenir beaucoup plus rapide grâce à cette nouveauté de Windows

Les SSD sont déjà très rapides, mais Windows pourrait encore améliorer leurs performances. Microsoft travaille sur un nouveau pilote dédié au stockage NVMe. Les premiers tests montrent des gains de vitesse importants.

Les SSD ont profondément changé la vitesse des ordinateurs ces dernières années. Aujourd’hui, un PC peut démarrer en quelques secondes et ouvrir des applications presque instantanément. La plupart des machines modernes utilisent désormais des SSD NVMe, un type de stockage beaucoup plus rapide que les anciens disques durs ou les SSD SATA. Pourtant, même avec ces performances déjà très élevées, il reste encore des marges d’amélioration.

Depuis quelque temps, Microsoft travaille justement à améliorer la gestion de ces disques. La firme a introduit un nouveau pilote NVMe avec Windows Server 2025. Certains utilisateurs ont déjà réussi à l’activer sur Windows 11. Les premiers tests réalisés par la communauté ont montré des gains intéressants. Dans certains cas, les performances en écriture aléatoire ont même augmenté de 85 % sur certains SSD. Toutefois, cette option reste encore expérimentale et peut poser des problèmes de compatibilité selon les configurations.

Le nouveau pilote NVMe de Windows peut améliorer la vitesse des SSD jusqu’à 64,89 %

De nouveaux tests confirment que ce pilote pourrait réellement transformer les performances du stockage sous Windows. Selon des benchmarks réalisés par StorageReview, les gains sont particulièrement importants sur certaines opérations de lecture aléatoire. Les mesures montrent une amélioration de 64,89 % en lecture aléatoire 4K et de 22,71 % en lecture aléatoire 64K. Ces opérations sont essentielles lorsque plusieurs programmes accèdent au disque en même temps.

Le pilote apporte aussi d’autres avantages. Les tests montrent une réduction importante de la latence, ce qui améliore la réactivité du système. Par exemple, la latence en lecture aléatoire 4K chute d’environ 38 %. Le nouveau pilote réduit également la charge du processeur pendant les transferts de données. Sur certaines opérations, l’utilisation du CPU baisse de 7 à 12 %. Cela libère des ressources pour d’autres tâches et peut même réduire la consommation d’énergie. Pour l’instant, ce pilote n’est pas activé par défaut dans Windows 11. Microsoft préfère le proposer comme option afin d’assurer la compatibilité avec les différents SSD du marché. Mais avec l’arrivée des SSD PCIe 5.0 et bientôt PCIe 6.0, une meilleure gestion du stockage devient essentielle pour exploiter pleinement ces vitesses.