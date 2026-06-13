Les prix et la fiche technique des Oppo Reno16, Reno16 Pro et Reno16 FS ont fuité

Un commerçant italien a publié sur son site les fiches produit des Oppo Reno16, Reno16 Pro et Reno16 FS, nous donnons bien des informations à leur sujet.

oppo reno 15 pro test
L'Oppo Reno15 Pro. Crédit : Phonandroid

Nous venons à peine de publier notre test de l'Oppo Reno15 Pro que la marque s'apprête déjà à lancer de nouveaux modèles sur le marché. Les Oppo Reno16, Reno16 Pro et Reno16 FS ont été repérés sur le site marchand italien Epto, sur lequel ils sont listés comme “bientôt disponibles”. Cette fuite nous permet d'avoir un premier aperçu de leur prix, de leur design et de leur fiche technique.

Voici les prix indiqués par le vendeur, sachant qu'il s'agit sans doute de placeholders amenés à évoluer :

  • Reno16 : 891 euros
  • Reno16 Pro : 1 088 euros
  • Reno16 FS : 792 euros

Le Reno15 Pro était lancé à 800 euros en France, le Reno15 à 650 euros, et le Reno 15 FS à 430 euros. On espère donc que ces tarifs vont être révisés à la baisse d'ici à la sortie officielle. Mais on peut se méfier car la crise de la mémoire, qui a engendré une hausse spectaculaire des coûts de la RAM et du stockage, fait sensiblement monter les prix des smartphones. On s'en est rendu compte récemment avec le Galaxy A27 de Samsung, par exemple.

Oppo Reno16, Reno16 Pro et Reno16 FS : sortie imminente ?

Les Reno16 et Reno16 Pro semblent être vendus avec un chargeur et une coque de protection, au contraire du Reno16 FS. Les trois modèles seraient disponibles dans un coloris blanc. Les Reno16 FS et Reno16 se déclineraient aussi en mauve, tandis que le modèle Pro serait proposé en noir. On a pour chaque mobile trois capteurs photo, regroupés au sein d'un îlot en forme de carré.

Oppo Reno16
Crédit : capture d'écran Phonandroid du site Epto.it

Le Reno16 de base est attendu avec une puce Snapdragon 7 Gen 4, 12 Go de RAM, un écran AMOLED de 6,32 pouces et une batterie d'une capacité de 6 000 mAh. Le Reno16 Pro devrait notamment se distinguer sur la photo, avec un capteur principal de 200 MP, contre 50 MP pour le Reno16. Si la plupart des marques renouvellent leurs appareils chaque année, les Reno ont la particularité d'être mis à niveau tous les six mois environ. La sortie de la génération Reno16 devrait donc être imminente.


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