The Hunt for Gollum : le prochain film Seigneur des Anneaux dévoile son casting 5 étoiles (avec un grand absent)

On aurait presque oublié l'existence du prochain film tiré de l'univers du Seigneur des Anneaux, intitulé The Hunt for Gollum, tant celui-ci a été discret depuis son annonce, il y a de cela presque deux ans. Pourtant, en coulisses, le projet a suivi son cours, si bien que New Line Cinema et Warner Bros ont annoncé une bonne partie du casting hier soir. Autant le dire tout de suite : les fans de la trilogie de Peter Jackson ne risquent pas d'être dépaysés.

En effet, le film reprend une bonne partie des acteurs ayant joué dans l'adaptation des livres de Tolkien du début des années 2000. Le plus évident et attendu était sans doute Andy Serkis, interprète de Gollum, qui reprend donc ici son rôle, puisqu'il est également le réalisateur du film. Mais ce n'est pas tout. Alors qu'Elijah Wood admettait récemment en interview se préparer à voir un autre acteur dans la peau de Frodon, ce jour n'est pas encore arrivé. 23 ans plus tard, ce dernier va de nouveau incarner le neveu de Bilbo.

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Le casting de The Hunt for Gollum va ravir les fans de la première heure

Frodon n'est pas le seul personnage emblématique de la saga à faire son retour dans The Hunt for Gollum. Nous savions déjà que Gandalf serait également de la partie, restait à savoir qui enfilera sa toge de magicien. Là encore, Andy Serkins n'est pas allé chercher très loin, puisque ce sera bien l'immense Ian McKellen qui lui prêtera de nouveau ses traits. Enfin, une question épineuse a également été réglée : celle d'Aragorn.

Peu de temps après l'annonce, l'équipe du film faisait savoir qu'elle espérait grandement que Viggo Mortensen accepterait de reprendre son rôle. Ce ne sera finalement pas le cas. Ce dernier sera donc remplacé par Jamie Dornan (Fifty Shades of Grey, The Tourist). Autre addition particulièrement notable de ce casting, Kate Winslet (Titanic, Eternal Sunshine of the Spotless Mind) jouera le rôle de Marigol, la hobbit déjà aperçue dans la série Les Anneaux de Pouvoir.

Enfin, Lee Pace reprendra son rôle de Thranduil, tandis que Leo Woodwall incarnera Halvard, un Dúnedain que l'on suppose être compagnon d'Aragorn. Le film est prévu pour le 17 décembre 2027.