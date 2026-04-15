The Hunt for Gollum : le prochain film Seigneur des Anneaux dévoile son casting 5 étoiles (avec un grand absent)

gollum

On aurait presque oublié l'existence du prochain film tiré de l'univers du Seigneur des Anneaux, intitulé The Hunt for Gollum, tant celui-ci a été discret depuis son annonce, il y a de cela presque deux ans. Pourtant, en coulisses, le projet a suivi son cours, si bien que New Line Cinema et Warner Bros ont annoncé une bonne partie du casting hier soir. Autant le dire tout de suite : les fans de la trilogie de Peter Jackson ne risquent pas d'être dépaysés.

En effet, le film reprend une bonne partie des acteurs ayant joué dans l'adaptation des livres de Tolkien du début des années 2000. Le plus évident et attendu était sans doute Andy Serkis, interprète de Gollum, qui reprend donc ici son rôle, puisqu'il est également le réalisateur du film. Mais ce n'est pas tout. Alors qu'Elijah Wood admettait récemment en interview se préparer à voir un autre acteur dans la peau de Frodon, ce jour n'est pas encore arrivé. 23 ans plus tard, ce dernier va de nouveau incarner le neveu de Bilbo.

Sur le même sujet — Le Seigneur des Anneaux : 23 ans après le film Les Deux Tours, ce mystère reste entier et divise les fans

Le casting de The Hunt for Gollum va ravir les fans de la première heure

Frodon n'est pas le seul personnage emblématique de la saga à faire son retour dans The Hunt for Gollum. Nous savions déjà que Gandalf serait également de la partie, restait à savoir qui enfilera sa toge de magicien. Là encore, Andy Serkins n'est pas allé chercher très loin, puisque ce sera bien l'immense Ian McKellen qui lui prêtera de nouveau ses traits. Enfin, une question épineuse a également été réglée : celle d'Aragorn.

Peu de temps après l'annonce, l'équipe du film faisait savoir qu'elle espérait grandement que Viggo Mortensen accepterait de reprendre son rôle. Ce ne sera finalement pas le cas. Ce dernier sera donc remplacé par Jamie Dornan (Fifty Shades of Grey, The Tourist). Autre addition particulièrement notable de ce casting, Kate Winslet (Titanic, Eternal Sunshine of the Spotless Mind) jouera le rôle de Marigol, la hobbit déjà aperçue dans la série Les Anneaux de Pouvoir.

Enfin, Lee Pace reprendra son rôle de Thranduil, tandis que Leo Woodwall incarnera Halvard, un Dúnedain que l'on suppose être compagnon d'Aragorn. Le film est prévu pour le 17 décembre 2027.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Cet aspirateur robot a une astuce pour venir à bout des taches les plus incrustées

La marque Ecovacs dévoile son nouveau modèle d’aspirateur robot haut de gamme, le Deebot X12 OmniCyclone. Il promet de s’occuper des taches les plus récalcitrantes avec un nouveau système développé…

28 ans plus tard, Google a enfin droit à sa propre application Windows

Aussi étrange que cela puisse paraître maintenant que l’on y pense, Google ne s’est jamais empressé de créer une version desktop de son moteur de recherche. Une faute désormais réparée,…

Publicités sur le Web : Google punit les sites qui utilisent cette combine douteuse

Google prend les armes contre certains sites Internet abusant d’une pratique connue pour afficher des publicités à l’insu des utilisateurs. Ils seront désormais pénalisés s’ils continuent à s’en servir. Personne…

Google Chrome s’inspire d’une technique bien connue des jeux vidéo pour enfin accélérer votre navigation mobile

Google Chrome s’apprête à accélérer le chargement des pages sur iOS et Android grâce à une fonctionnalité qui a déjà fait ses preuves et présente plusieurs avantages. Il s’apprête en effet…

Refuser les cookies ne sert à rien, voici comment Google, Meta et Microsoft continuent de vous pister

Un audit indépendant vient de révéler une pratique massive. Google, Meta et Microsoft continuent de déposer des cookies publicitaires même quand les utilisateurs refusent explicitement. Un ancien responsable de Google…

Changer votre mot de passe ne suffit plus : les hackers ont trouvé une astuce redoutable pour rester dans vos mails

Les hackers ont trouvé un moyen de rester dans une boîte mail compromise, même après un changement de mot de passe. Ils détournent une fonction banale de la messagerie pour…

Sony va lancer The ColleXion, un casque ultra premium encore plus cher que les AirPods Max 2

Un nouveau modèle de casque audio arrive chez Sony. Positionné sur le segment très haut de gamme, il coûtera plus cher que les déjà bien coûteux AirPods Max 2 d’Apple….

Voici le design du Trump Mobile (il est vraiment moche)

Le T1 Phone de Trump Mobile se rapproche d’un lancement. Son nouveau design a été dévoilé et ce n’est pas brillant. La fiche technique n’est pas des plus séduisantes non…

Apple Plans va afficher de la publicité avec la mise à jour iOS 26.5

Apple avait confirmé l’intégration de la publicité à son application Plans, on sait désormais qu’elle va arriver avec la prochaine mise à jour, iOS 26.5. Il y a quelques semaines,…

130 € de réduction sur le Sony WH-1000XM6 : l’excellent casque sans fil est à un super prix

Le Sony WH-1000XM6, référence parmi les casques à réduction de bruit, profite d’une remise exceptionnelle sur AliExpress. Au lieu de 449 €, il passe à 319 €, soit une réduction…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.