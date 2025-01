Le Seigneur des Anneaux : 23 ans après le film Les Deux Tours, ce mystère reste entier et divise les fans

La trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson a plus de 20 ans. Pourtant, les films soulèvent plusieurs questions qui restent sans réponse aujourd'hui. Comme celle-ci concernant la bataille du Gouffre de Helm.

En 2002, nombreux sont les fans à attendre avec impatience la suite des aventures de Frodon, Sam, Gandalf, Aragorn, Gimli et toute la bande. La Communauté de l'Anneau, adaptation du 1er volet du Seigneur des Anneaux de J. R. R. Tolkien par Peter Jackson, est sortie l'an dernier et le succès fut au rendez-vous.

Les Deux Tours devrait continuer sur cette lancée, d'autant qu'on y verra la fameuse bataille du Gouffre de Helm, opposant quelques centaines d'hommes du Rohan à 10 000 Uruk-Hai. Elle se révélera aussi grandiose qu'espéré.

Peut-être l'avez-vous vu et revu au point de la connaître par cœur. Et pourtant, il y a une question à laquelle vous ne pourrez pas répondre si on vous la pose. Souvenez-vous : avant que les hostilités commencent, le roi Théoden fait équiper tous les hommes capables de se battre.

Tous, même ceux qui “ont vu trop d'hivers” comme le remarque Legolas, “ou trop peu“, comme lui répond Gimli. Parmi ces soldats malgré eux, il y en a un, épée à la main, qui semble encore plus perdu que les autres. Aragorn le remarque et s'approche de lui en lui demandant son nom et son arme.

Personne ne sait ce qui est arrivé à ce personnage des Deux Tours, 23 ans après la sortie du film

Le jeune garçon à la longue chevelure blonde répond qu'il s'appelle Haleth, fils d'Háma. Clairement terrifié par les combats à venir, il ne peut s'empêcher de dire au rôdeur : “Les gens disent que nous ne passerons pas la nuit. Ils disent que c'est sans espoir“.

Aragorn fait quelques passes avec la lame de l’adolescent, puis lui rend : “C'est une bonne épée, Haleth fils d'Háma. Il y a toujours de l'espoir“. Puis tout le monde part prendre position pour la bataille.

On revoit Haleth un peu plus tard, aux côtés d'Aldor, soldat à la barbe grise qui tire malgré lui une flèche (et tue un Uruk-Hai) alors qu'aucun ordre n'a été donné. Un officier orque crie alors à ses troupes d'avancer. La bataille commence.

Lorsqu'elle se termine après la spectaculaire charge des Rohirrim, le destin d'Haleth est étrangement passé sous silence. Vu la scène à laquelle il a eu droit, on aurait imaginé le voir soit parmi les victimes, soit parmi les survivants. Il n'en est rien. Des fans se sont amusés à tracer sa position la plus probable grâce aux plans larges de la bataille, mais même ainsi, il est impossible d'affirmer avec certitude ce qu'il est advenu d'Haleth.

Haleth apparaît-il dans les livres du Seigneur des Anneaux ?

Si les films ne racontent pas ce qu'est devenu Haleth, peut-être que les romans s'en chargent ? Malheureusement non, et pour cause : Haleth n'existe pas dans les ouvrages de Tokien. En revanche, son père Háma oui. On le voit également dans les longs-métrages.

C'est lui qui accueille Gandalf, Legolas et Gimli à leur arrivée à Edoras et insiste pour les désarmer avant de les amener auprès du roi Théoden, alors sous l'influence de Saroumane. Ce à quoi Gandalf répond qu'il ne voudrait quand même pas priver un vieillard de son bâton de marche. Dans le livre, il laisse également le sorcier entrer avec son bâton, volontairement cette fois-ci, en sachant que cela aiderait son souverain.

Peter Jackson le fait mourir lors d'une attaque de chevaucheurs de Wargs alors qu'il escorte les civils vers le Gouffre de Helm. Tolkien lui réserve aussi un destin funeste, mais lors de l'assaut sur la forteresse. Son corps est d'ailleurs mutilé par les orques dans une tentative de saper le moral des troupes. Háma aura droit à sa propre tombe et Théoden y jettera la première poignée de terre. Il ne tient qu'à vous d'imaginer qu'Haleth a pu faire de même juste après lui.