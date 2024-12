The Hunt for Gollum : cet acteur majeur du Seigneur des Anneaux pourrait reprendre son rôle

Alors que le film The Hunt for Gollum se précise, on apprend que les équipes sont en discussion pour qu'un acteur du Seigneur des Anneaux y reprenne son rôle iconique. Voici de qui il s'agit.

La décennie 2020 est un excellent cru pour les fans du Seigneur des Anneaux. Environ 20 ans après la légendaire trilogie de Peter Jackson, l'univers de Tolkien se décline sous différentes formes : la série Les Anneaux de Pouvoir sur Prime Video et le film d'animation la Guerre des Rohirrim permettent de s'y replonger avec plaisir. Et ce n'est pas terminé. On sait qu'un film mettant en scène Gandalf est en préparation, tandis que The Hunt for Gollum sortira en 2026.

Réalisé par Andy Serkis, qui a incarné Gollum au cinéma, il se déroule en parallèle des événements de La Communauté de l'Anneau. Le magicien Gandalf, craignant que le hobbit corrompu dévoile l'emplacement de l'anneau unique aux forces de Sauron, demande à Aragorn de partir à sa recherche. Cela étant dit, qui pourrait jouer le rôdeur ? Pour Philippa Boyens, l'une des scénaristes des films de début 2000, la réponse est évidente : Viggo Mortensen, le Aragorn de la trilogie.

Cet acteur du Seigneur des Anneaux incarnerait à nouveau son personnage dans The Hunt for Gollum

L'envie de revoir l'acteur sous les traits d'Aragorn est là, mais rien n'est fait. “Honnêtement, cela dépendra entièrement de Viggo. Nous lui avons tous parlé, Andy [Serkis], Peter [Jackson], moi-même, et je ne peux pas imaginer quelqu'un d'autre jouer Aragorn. Mais cela dépendra entièrement de savoir si le scénario lui parle“, déclare Boyens lors d'une interview. Les discussions sont donc lancées.

Et en cas de refus de l'acteur ? Philippa Boyens y a pensé : “S’il décide qu’il ne veut pas le faire, nous voudrions quand même qu’il soit fortement impliqué, peut-être d’une manière qui lui permettra de transmettre le personnage. Mais c’est une décision qui sera prise dans plusieurs mois“. Viggo Mortensen doit encore recevoir et lire le script de The Hunt for Gollum avant de se prononcer.

Il ne faut également pas oublier qu'il a aujourd'hui 66 ans. Sans parler de sa condition physique, il faudra probablement trouver un moyen de le rajeunir à l'écran, comme ce qui a été fait avec Harrisson Ford dans Indiana Jones et le Cadran de la destinée l'an dernier.

