Ce test extrême de BYD pourrait changer votre regard sur la voiture électrique

Le froid reste l'ennemi juré des voitures électriques et de leur batterie. BYD a pourtant décidé de défier cette règle de la manière la plus brutale. Sa démonstration glaçante pourrait bien faire taire les sceptiques.

Le temps de recharge reste l'un des derniers freins à l'achat d'une voiture électrique. Le froid aggrave encore le problème, car il ralentit fortement les batteries. Les constructeurs cherchent donc à grappiller chaque minute à la borne. Certaines technologies promettent déjà une recharge complète en trois minutes à peine. La course à la vitesse n'a jamais été aussi intense.

Dans cette bataille, un nom revient sans cesse, BYD. Le géant chinois a récemment dévoilé une batterie capable de récupérer 700 km en cinq minutes. Cette nouvelle génération, baptisée Blade 2.0, encaisse des puissances de charge énormes. Le constructeur veut désormais prouver qu'elle tient aussi par grand froid. Pour cela, il a imaginé un test pour le moins radical.

La Denza Z9GT passe de 20 à 97 % en 12 minutes après 24 heures de congélation

La démonstration a de quoi marquer les esprits. BYD a placé une Denza Z9GT, sa berline haut de gamme, dans un froid de -30°C pendant vingt-quatre heures. Une vidéo montre ensuite l'auto branchée à un chargeur Flash de 1 500 kW. Sa charge grimpe alors de 20 à 97 % en seulement 12 minutes. En temps normal, cette batterie récupère 10 à 70 % en environ cinq minutes. Atteindre un tel résultat après une nuit dans le grand froid relève de l'exploit. Le compteur affiche après coup près de 1 009 km d'autonomie. Ce chiffre repose toutefois sur le cycle chinois CLTC, plutôt favorable à la conduite en ville.

Ce seuil de 97 % n'est pas un hasard. BYD laisse volontairement 3 % de marge pour permettre le freinage régénératif juste après une charge rapide. Face à cette performance, la concurrence occidentale paraît encore en retrait. La Mercedes-AMG GT plafonne à 600 kW dans des conditions idéales. Elle passe alors de 10 à 80 % en onze minutes. La Lucid Gravity, championne de la vitesse aux États-Unis, atteint à peine 50 % en douze minutes et demie. Le froid ne semble plus représenter le handicap d'autrefois pour ces batteries. Avec ses bornes Flash bientôt déployées en Europe, le constructeur chinois compte bien creuser l'écart.