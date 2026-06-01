Acer Predator Atlas 8 : la console portable qui veut enterrer le Steam Deck est officielle

Acer dévoile une nouvelle console portable puissante avec, sur le papier, les arguments nécessaires pour faire oublier la ROG Xbox Ally X ou le Steam Deck. Mais tout n'est pas parfait.

Il y a du monde sur le marché des consoles portables. Ou plutôt, des PC Windows dans un format adapté au jeu vidéo nomade. Valve a ouvert le bal avec son Steam Deck et beaucoup de constructeurs ont suivi. De quoi laisser le choix aux potentiels acheteurs, même si certains fabricants s'en sortent mieux que d'autres. Par exemple Asus avec sa ROG Xbox Ally X. Du côté de chez Acer, on cherche encore la bonne formule.

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La marque en tente une nouvelle avec la Predator Atlas 8, fruit d'un partenariat avec Intel. Tournant sous Windows 11, elle ambitionne de concurrencer les ténors du secteur, Steam Deck et Xbox Ally X en tête. Pour ce faire, l'appareil mise sur une fiche technique alléchante sur le papier, sachant que deux versions seront proposées. Reste que certaines concessions pourraient faire tiquer les joueurs les plus exigeants.

La Predator Atlas 8 d'Acer veut marcher sur les plates-bandes du Steam deck

Commençons par les caractéristiques de l'Acer Predator Atlas 8 :

Écran : dalle tactile de 8 pouces FHD+ (1920 x 1200 pixels, format d'image 16:10), taux de rafraîchissement de 120 Hz, prise en charge VRR, luminosité maximale de 500 cd/m², gamme colorimétrique 100 % sRGB, protection en verre Corning Gorilla Glass Victus avec DXC.

: dalle tactile de 8 pouces FHD+ (1920 x 1200 pixels, format d'image 16:10), taux de rafraîchissement de 120 Hz, prise en charge VRR, luminosité maximale de 500 cd/m², gamme colorimétrique 100 % sRGB, protection en verre Corning Gorilla Glass Victus avec DXC. Processeur : Intel Arc G3 ou Intel Arc G3 Extreme.

: Intel Arc G3 ou Intel Arc G3 Extreme. Puce graphique : Intel Arc Xe3 avec prise en charge de l'upscaling IA Intel XeSS 3.

: Intel Arc Xe3 avec prise en charge de l'upscaling IA Intel XeSS 3. Mémoire RAM : 16 ou 24 Go LPDDR5X 7467 MT/s.

: 16 ou 24 Go LPDDR5X 7467 MT/s. Stockage : SSD 512 Go ou 1 To.

: SSD 512 Go ou 1 To. Batterie : 60 ou 80 Wh, autonomie annoncée jusqu'à 80 heures.

: 60 ou 80 Wh, autonomie annoncée jusqu'à 80 heures. Réseau et connectivité : prise en charge du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4, 2 ports Thunderbolt 4, port microSD UHS-II, prise jack 3,5 mm.

: prise en charge du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4, 2 ports Thunderbolt 4, port microSD UHS-II, prise jack 3,5 mm. Poids : 770 g (batterie de 60 Wh) ou 810 g (batterie de 80 Wh).

: 770 g (batterie de 60 Wh) ou 810 g (batterie de 80 Wh). Système d'exploitation : Windows 11 Famille.

Le refroidissement est assuré par deux ventilateurs dédiés, tandis que l'audio profite de deux haut-parleurs 2W avec support du DTS:X Ultra. Deux microphones sont également de la partie. À côté de ça, la console dispose de leviers physiques pour jongler entre des gâchettes débrayables ou non. Et si ces dernières sont bien à effet Hall, ce n'est pas le cas des joysticks. Un choix probablement dicté par une volonté de faire baisser le prix. La croix directionnelle, un rond avec des traits en relief, est également un peu étrange à l'usage d'après les premiers retours.

Acer Predator Atlas 8 : prix et disponibilité

Malgré ces écueils potentiels, les performances sont en rendez-vous. Avec les bons réglages, la console d'Acer peut encaisser des jeux exigeants à 60 images par seconde sans broncher, en mettant la qualité graphique au maximum. Mais tout cela ne servira à rien si l'appareil est vendu trop cher. Pour le moment, les tarifs officiels n'ont pas été dévoilés, même si nous en avons une bonne idée. L'Acer Predator Atlas 8 devrait coûter 999 € pour la version classique. L'Acer Predator Atlas 8 “Extreme” serait proposée à 1 499 €.

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Ce positionnement, s'il se confirme, n'est pas très étonnant. Crise de la RAM oblige, beaucoup d'appareils électroniques deviennent des produits de luxe. Exemple avec le Steam Deck qui a vu son prix gonfler d'environ 200 €. Pour faire passer la pilule, Acer offre deux mois d'abonnement au Xbox Game Pass Premium pour tout achat de sa console portable. Soit une économie de 26 euros en arrondissant. Pas mirobolant, mais c'est toujours ça de pris. Les deux modèles d'Acer Predator Atlas 8 sortiront en France dans le courant du mois d'octobre 2026.