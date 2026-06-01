Xiaomi 17T Pro : à peine sorti, il est déjà en promotion. Profitez vite de l’offre de lancement !

Le Xiaomi 17T Pro vient tout juste de sortir. Pour rappel, les smartphones Xiaomi de la série T veulent offrir la même expérience qu’un flagship, mais pour un prix moins élevé. Avec l’offre de lancement en cours, difficile de trouver un meilleur rapport qualité-prix. On vous dévoile tout.

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Ça y est, le Xiaomi 17T Pro est sorti. Le smartphone est décliné en trois coloris (noir, bleu et violet) et en 3 versions :

Xiaomi 17T Pro 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 903 €

Xiaomi 17T Pro 12 Go de RAM et 512 Go de stockage pour 1003 €

Xiaomi 17T Pro 12 Go de RAM et 1 To de stockage pour 1103 €

Mais il est possible de faire de belles économies grâce à une offre de lancement particulièrement étoffée. En effet, en ce moment, la version 512 Go est au même prix que la version 256 Go, soit 903 euros. Et la version 1 To est à seulement 953 euros. Et vous avez le droit en plus à tous ces avantages :

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Cadeau : Xiaomi Sound Party (valeur : 129,99 €) ou REDMI Watch 6 (valeur : 99,99 €)

Coupon de 20 € pour les nouveaux clients

Un remplacement d’écran gratuit dans un délai de 6 mois à partir de la date d’achat

Essai gratuit de 3 mois : YouTube Premium + Google AI Pro

Essai gratuit de 4 mois : Spotify Premium

Mi Points doublés

Ainsi, la version 1 To bénéficie d’une remise totale de 270 euros. Vous pouvez donc l'acheter pour seulement 833 euros. Et la version 512 Go chute à seulement 783 euros avec une baisse totale de 220 euros. C’est un excellent prix quand on connaît les caractéristiques premium du Xiaomi 17T Pro.

Profiter du Xiaomi 17T Pro (512 Go de stockage) dès 783 € au lieu de 1003 €

Xiaomi 17T Pro (1 To de stockage) dès 833 € au lieu de 1103 €

Xiaomi 17T Pro : le “maître du téléobjectif” conçu avec Leica

Contrairement à l’iPhone 17e qui se contente d’un seul capteur arrière, le Xiaomi 17T Pro reste un excellent photophone. Conçu en collaboration avec la célèbre marque d’appareil photo ultra haut de gamme Leica, il est équipé de 3 capteurs à l’arrière : un capteur grand-angle Leica 50 MP, un téléobjectif 5x Leica 50 MP et un ultra grand-angle Leica 12 MP. Cela vous permet d’avoir une grande liberté pour faire vos photos. Vous avez même la possibilité de prendre des photos ultra-nettes avec un zoom 20x, voire même de pousser jusqu’à 120x grâce au zoom ultra IA.

Autre nouveauté de ce modèle : les Leica Live Moment. Quand vous prenez une photo, vous obtenez en plus une petite vidéo qui vous permet de revivre le moment comme si vous y étiez.

En ce qui concerne l’écran, vous profitez d’une magnifique dalle AMOLED de 6,83 pouces avec des bords très fins. L’écran offre une résolution 1,5K (2772×1280 pixels), un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 144 Hz et un pic de luminosité à 3 500 nits. Il bénéficie en outre d’un verre de protection en Corning Gorilla Glass 7i et il est compatible HDR10+ et Dolby Vision.

Pour l’autonomie, le 17T Pro est équipé d’une grosse batterie silicium-carbone de 7 000 mAh capable de tenir jusqu’à 2 jours d’utilisation sans avoir besoin de recharger. Vous avez en plus la charge filaire 100W et sans-fil 50W pour retrouver 100% de batterie le plus rapidement possible.

Enfin, sous le capot, on trouve un puissant processeur MediaTek Dimensity 9500 gravé en 3 nm, épaulé par 12 Go de RAM et un système de refroidissement 3D. Cette configuration vous permet d’obtenir des performances dignes d’un flagship.